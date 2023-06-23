Из арестованных российских активов Украине не достанется даже процентов – Кущ

Украинцам не стоит надеяться на передачу российских активов, замороженных странами западного блока.

Об этом в интервью журналисту Александру Шелесту заявил украинский экономист Алексей Кущ, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«С точки зрения так называемых репараций нам давно пора опуститься с неба на землю, и стоять на этой грешной земле. Это всё равно надёжней, чем парить в облаках, тем более в виртуальных облаках. У нас тема российских репараций была очень сильно мифологизирована в обществе, очень сильно раздута. Она упала на очень благодатную почву, потому что у нас это в ментальном коде заложено.

Это золото Полуботка, потом несколько лет назад была популярна тема, что Россия нам должна была выплатить деньги за пребывание в Советском Союзе. То есть, постоянно есть желание получить какую-то астрономическую сумму, которая одномоментно упадёт на наши банковские счета», – сказал экономист.