Из арестованных российских активов Украине не достанется даже процентов – Кущ

Вадим Москаленко.  
23.06.2023 10:35
  (Мск) , Киев
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Дзен, Россия, Украина, Финансы


Украинцам не стоит надеяться на передачу российских активов, замороженных странами западного блока.

Об этом в интервью журналисту Александру Шелесту заявил украинский экономист Алексей Кущ, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинцам не стоит надеяться на передачу российских активов, замороженных странами западного блока. Об этом...

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«С точки зрения так называемых репараций нам давно пора опуститься с неба на землю, и стоять на этой грешной земле. Это всё равно надёжней, чем парить в облаках, тем более в виртуальных облаках. У нас тема российских репараций была очень сильно мифологизирована в обществе, очень сильно раздута. Она упала на очень благодатную почву, потому что у нас это в ментальном коде заложено.

Это золото Полуботка, потом несколько лет назад была популярна тема, что Россия нам должна была выплатить деньги за пребывание в Советском Союзе. То есть, постоянно есть желание получить какую-то астрономическую сумму, которая одномоментно упадёт на наши банковские счета», – сказал экономист.

Он подчеркнул, что Украине не стоит рассчитывать даже на долю арестованных российских активов.

«Мы должны прекрасно понимать, что никаких существенных репараций по крайней мере в ближайшее время не будет. И на Западе уже откровенно говорят, что замороженные российские активы не будут переданы Украине. Более того, даже проценты с этих активов не будут переданы Украине.

Потому что Европейский центральный банк подготовил аналитическое исследование, и там чётко обозначено, что любое использование российских активов, которое не соответствует действующему законодательству, очень отрицательно отразиться на евро как на мировой резервной валюте», – резюмировал Кущ.

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