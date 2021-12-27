Из бюджета Черногории на СПЦ хотят выделить в 10 раз больше, чем на раскольников

27.12.2021  09:59 (Мск), Белград,
Алексей Топоров.  
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Балканы, Дзен, Политика, Религия, Финансы, Церковь, Черногория


Министерство юстиции Черногории предложило правительству страны выделить 335 тысяч евро местным митрополиям Сербской православной церкви и 30 тысяч евро так называемой «Черногорской православной церкви».

Об этом сообщает портал ДАН, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Министерство юстиции Черногории предложило правительству страны выделить 335 тысяч евро местным митрополиям Сербской православной...

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Согласно документу, к которому получил доступ портал, министерство юстиции Черногории предложило выделить Будва-Никшической епархии СПЦ, возглавляемой епископом Мефодием, и Черногорско-Приморской митрополии СПЦ, возглавляемой митрополитом Иоанникием, по 135 тысяч евро каждой на преодоление трудностей, возникших в период введения коронавирусных ограничений, а также ремонт, реконструкцию и строительство культовых сооружений.

Министерство также предлагает выделить 5 тысяч евро монастырю Дайбабе в Подгорице, монастырю Златеш в деревне Томашево возле Биело-Поле, 10 тысяч евро Захумле-Герцеговинской и Приморской и 15 тысяч евро Милишевской епархиям СПЦ, а также 50 тысяч евро на церковь и монастырь в Даниловграде.

Помощь от государства предполагается выдать и другим религиозным организациям страны, в том числе и Архиепископскому ординариату Бара и Епископальному ординариату Котора Католической церкви, Исламскому сообществу Черногории и Еврейской общине Черногории.

Не останется без поддержки государства и раскольничья «Черногорская православная церковь», которой будет выделено 30 тысяч евро, что уже вызвало возмущенную реакцию у представителей это непризнанной деноминации, на которую делал ставку прежний режим президента-националиста Мило Джукановича.

Лидер «ЧПЦ» расстрига Мираш «Митроплит Михаил» Дедеич.

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