Из бюджета Черногории на СПЦ хотят выделить в 10 раз больше, чем на раскольников

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Министерство юстиции Черногории предложило правительству страны выделить 335 тысяч евро местным митрополиям Сербской православной церкви и 30 тысяч евро так называемой «Черногорской православной церкви».

Об этом сообщает портал ДАН, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

Согласно документу, к которому получил доступ портал, министерство юстиции Черногории предложило выделить Будва-Никшической епархии СПЦ, возглавляемой епископом Мефодием, и Черногорско-Приморской митрополии СПЦ, возглавляемой митрополитом Иоанникием, по 135 тысяч евро каждой на преодоление трудностей, возникших в период введения коронавирусных ограничений, а также ремонт, реконструкцию и строительство культовых сооружений.

Министерство также предлагает выделить 5 тысяч евро монастырю Дайбабе в Подгорице, монастырю Златеш в деревне Томашево возле Биело-Поле, 10 тысяч евро Захумле-Герцеговинской и Приморской и 15 тысяч евро Милишевской епархиям СПЦ, а также 50 тысяч евро на церковь и монастырь в Даниловграде.

Помощь от государства предполагается выдать и другим религиозным организациям страны, в том числе и Архиепископскому ординариату Бара и Епископальному ординариату Котора Католической церкви, Исламскому сообществу Черногории и Еврейской общине Черногории.

Не останется без поддержки государства и раскольничья «Черногорская православная церковь», которой будет выделено 30 тысяч евро, что уже вызвало возмущенную реакцию у представителей это непризнанной деноминации, на которую делал ставку прежний режим президента-националиста Мило Джукановича.

Лидер «ЧПЦ» расстрига Мираш «Митроплит Михаил» Дедеич.