Из хромой утки Порошенко превратился в сбитого летчика

09.04.2019, Киев, Игорь Петров

Админресурса у действующего президента Украины уже нет, и демарш губернатора Одесской области Максима Степанова, отказавшегося исполнять указ Петра Порошенко об отставке, – прямое тому свидетельство.

Об этом в комментарии корреспонденту «ПолитНавигатора» заявил директор Украинского центра социальной аналитики Евгений Филиндаш.

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«Поражение Порошенко стало очевидным фактом для уже многих чиновников. И это сигнал всей вертикали власти, что он уже не просто хромая утка, а сбитый летчик, и у него нет шансов. Потому что публичное выступление действующего губернатора одной из ключевых областей против действующего президента – это сигнал, что админресурса у Порошенко больше нет. Остались его ошметки.

И кроме ближайшего окружения никто сейчас работать на его теоретическую победу не будет. Такое выступление чиновника – это редкость. Степанов проявил характер, отказавшись вначале создавать сетку, организовывать по области, а потом не согласившись со своим увольнением. Именно публичных таких выступлений будет немного или совсем не будет пока, но то, что будет полный саботаж и игнорирование попыток сфальсифицировать выборы – это очевидно.

Будет на Кабмине борьба относительно его вопроса – увольнять или нет. Возможно, большинством голосов все-таки удастся протащить решение о его увольнении, но думаю, что Степанов себе на будущее после Порошенко этими шагами обеспечил хорошие позиции», – сказал политолог.