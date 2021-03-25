Из поляков продолжают делать ненавистников России

25.03.2021, Варшава, Матеуш Пискорский

За редким исключением практически все СМИ Польши ведут антироссийскую пропаганду.

Об этом в авторской колонке для «ПолитНавигатора» пишет польский политолог Матеуш Пискорский

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Фонд «Центр российско-польского диалога и согласия» организовал в Москве презентацию и обсуждение нового доклада про отношение россиян к полякам и Польше и отношение поляков к россиянам и России. Доклад содержит результаты последних социологических опросов проведенных в России и в Польше профессиональными центрами изучения общественного мнения.

Главным выводом, который можно сделать, анализируя результаты, является то, что после резкого ухудшения политических отношений стран в 2014 году, продолжается влияние антироссийских политических оценок и информационных кампании направленных против России. Респонденты из России чаще всего ассоциируют Польшу просто с понятием «соседней страны», в то же время опрошенные поляки обычно воспринимают Россию исключительно через призму политики, а многие из них склонны поверить в навязываемый им миф «российской угрозы».

Среди экспертов и ученных обсуждающих результаты соцопроса выступил чрезвычайный и полномочный посол России в Польше Сергей Андреев. Подчеркнул, что во время своей дипломатической службы в Варшаве, он не столкнулся с неприязнью к россиянам на чисто бытовом уровне межчеловеческих отношений. Однако, на его взгляд, это в целом положительное отношение не имеет «никаких последствий для политики». В польском обществе, по словам российского дипломата, «нет ощутимого запроса на нормализацию отношений».

Сергей Андреев также обратил внимание на отношение основных польских СМИ к Российской Федерации, которое можно свести к принципу «о России или плохо, или ничего». Посол перечислил немногие издания, которые пытаются донести своим читателям объективную картину польско-российских отношений: близкий к левым взглядам еженедельник Przegląd и национал-демократическая газета Myśl Polska. В целом, считает он, в сегодняшней Польше нет ни одной политической силы настроенной на конструктивное сотрудничество с Россией. Те, которые призывают к такому сотрудничеству, автоматически обвиняются в подозрительных связях и работе на Кремль.

Тем временем, как подчеркивает посол, «объективных препятствии для нормализации наших отношений не существует». Польша пытается такие препятствия создавать, на пример планомерно уничтожая памятники и места памяти освободители страны из Красной Армии, целенаправленно предпринимая очередные попытки переписывания новейшей истории.

Сергей Андреев напомнил про случай с памятником генерала Ивана Черняховского на северо-востоке страны, вблизи Калининградской области. Польская сторона обращалась к российской с призывом, чтобы та «забрала памятник Черняховского».

«А территорию, которую он освобождал, нам тоже забрать?» – вспомнил вопрос, который тогда у него возник в реакции на эти печальные события, дипломат.

Сергей Андреев сомневается, что общественное мнение в Польше может повлиять на формирование основ внешней политики страны.