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29.10.2021 11:00 (Мск), Москва, Владимир Гладков
 
Дзен, Политика, Россия, США, Сюжет дня, Украина, Энергетика
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«Из разряда фантастики» – МИД РФ о ядерном контракте США и Украины

Новости УкраиныЗакреплённый во время визита украинского президента Владимира Зеленского в Белый дом меморандум между Киевом...

Закреплённый во время визита украинского президента Владимира Зеленского в Белый дом меморандум между Киевом и Вашингтоном на строительство энергоблоков на территории Украины не стоит бумаги, на которой он написан.

Об этом на пресс-конференции в Москве заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В конце августа был подписан меморандум о взаимопонимании между украинской национальной атомной энергогенерирующей компанией «Энергоатом» и американской «Westinghouse Electric», который предусматривает строительство энергоблока Хмельницкой АЭС, а также ещё четырёх энергоблоков по американской технологии на территории Украины. Общая стоимость проектов оценивается в 30 млрд. долл. США», – напомнила Захарова.

В то же время она отметила, что такой документ скорее отражает мечты украинской стороны, чем реальность, поскольку источники финансирования в нём не обозначены.

«Вероятность того, что сам Киев сможет найти средства на его реализацию, крайне мала. Предположение, что США могут потратить деньги своих налогоплательщиков во благо Украины – это из разряда фантастики.

Видели много раз, как в Вашингтоне подписывались, в том числе в Белом доме, некие декларации и давались заверения странам о будущих многомиллиардных сделках, контрактах. Обо всём этом забывалось, как только представители тех стран, которым это всё обещалось, возвращались к себе домой, задаваясь вопросом: где же деньги? Думаю, что это из разряда подобных историй», – сказала представитель МИД РФ.

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