21.11.2018, Киев, Игорь Петров

Не менее полумиллиона жителей украинских сел покинули Украину за последние три года ради заработка в других странах. Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил глава Союза украинского селянства Иван Томич, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы за последние три года потеряли столько человеческого ресурса, сколько не потеряли за последние 15 лет. Только по нашей оценке более полумиллиона человек выехало из сельской местности.

Это потенциально предприимчивые люди, которые могли бы работать на нашей украинской земле намного успешнее чем на польского, французского и другого фермера, собирать там клубнику и лук, поднимать экономику этих стран», – сказал эксперт.

Напомним, что в 2016 году тогдашний посол США в Киеве Джеффри Пайетт заявил, что Украина должна стать аграрной сверхдержавой. «Она должна стать сельскохозяйственной сверхдержавой», – сказал американский посланник.

В 2013 году Россия предлагала Украине участие в Таможенном союзе, что подразумевало предоставление льготных условий получения кредитов и поставок газа. Однако в Киеве был организован государственный переворот, в результате которого к власти пришел националистический марионеточный режим, контролируемый США.