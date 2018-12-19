Из-за боевиков Семенченко Киев потерял агентурную базу на Донбассе

19.12.2018, Киев, Владимир Гладков

На подконтрольных украинским бизнесменам угольных шахтах Донбасса работали агенты Службы внешней разведки, там были арсеналы и оттуда координировалось убийство известных полевых командиров армии ДНР «Моторолы» и «Гиви».

Об этом в эфире телеканала NewsOne заявил находящийся в розыске в РФ нардеп и экс-боевик “Азова” Игорь Мосийчук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По его словам, эта агентурная база была утрачена вместе с углем после введения блокады Донбасса.

«Украина в результате блокады потеряла три стратегических вещи. Вещь первая – уплата налогов, но с этим можно было бы смириться. Второе – мы потеряли уголь, который контролировали. И третье, самое главное, мы потеряли составляющую безопасности. Уже сейчас можно об этом говорить, потому что оно исчезло, но на каждом этом предприятии действовала Служба внешней разведки Украины, действовали спецслужбы. И именно с площадок этих был ликвидирован и Гиви, и Моторола», – заявил Мосийчук.