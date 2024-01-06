Из-за нехватки «пушечного мяса» в Киеве намерены усилить рекрутинг иностранных наемников

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Украинское командование фактически признало, что не страна не в состоянии обеспечить приток новых людей в действующую армию.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью, которое опубликовало антироссийское пропагандистское издание «Новое время» заявил эксперт по международной безопасности киевскогот фонда «Демократические инициативы» Тарас Жовтенко

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Издание обратило внимание, что главком ВСУ Валерий Залужный недавно обратился к депутатам Рады, заявив:

«Или обращайтесь к миру и там просите людей, или вы идите и воюйте, если не можете обеспечить. Или обращайтесь к миру и там просите людей».

Интервьюер поинтересовался, реально ли «искать наемников за хорошие деньги, привлекать на службу как на работу и таким образом усилить свои войска».

«Мы же это начали делать с начала российской полномасштабной войны против нас. У нас есть международные добровольческие военные формирования, куда записываются граждане других государств. Таким образом они легализуют свое пребывание на поле боя. Эти механизмы уже существуют и действуют. Очевидно, генерал Залужный имел в виду, что если у политического руководства возникает определенная сложность с мобилизацией граждан Украины внутри нашего государства, и рекрутинг на этом направлении не дает желаемого результата, то, возможно, есть смысл посмотреть на те механизмы, которые у нас есть по привлечению граждан других государств на добровольной основе; вступать в ряды этих международных военных единиц, которые у нас есть, и усилить рекрутинг на этом направлении», – сказал эксперт.

При этом он признал, что нынешние политические условия не способствуют тому, чтобы привлекать регулярные подразделения других государств для ведения боевых действий на территории Украины.

«Мы не знаем всего контекста этого разговора. Но очевидно, что он апеллирует к тем механизмам, которые уже есть, к международным батальонам и другим военным единицам, которые действуют вместе с подразделениями Вооруженных сил Украины. И усиление рекрутинга тоже в определенной степени может помочь решить проблему с обеспечением личным составом подразделений Вооруженных сил Украины, которые находятся на передовой. Но понятно, что стратегически этот момент вопрос не решит», – резюмировал Жовтенко.