Из-за русского языка Фарион объявила Авакова гермафродитом

08.04.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Единственным языком на территории Украины должен остаться украинский. Он охватывает гораздо больше территории, чем нынешняя страна, включая в себя часть российских, белорусских и польских земель.

Об этом в эфире своего видеоблога заявила скандальная националистка, экс-депутат Верховной рады Ирина Фарион, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Фарион жестко раскритиковала министра внутренних дел Украины Арсена Авакова, заявившего недавно, что является русскоязычным украинским националистом, и показала карту южнорусских наречий конца XIХ века.

«Аваков, послушай, и послушайте все русскоязычные, которые еще тут невысдохли – в Украине есть один-единственный язык. Он называется украинский. И он один-единственный к употреблению не только потому, что он государственный, он один-единственный, прописанный на нашей территории. Услышали это?

Один-единственный язык, который существует в варианте территориальных диалектов. Это я вас уже говорю как профессор. Показываю вам карту 1871 года. Карта, которая охватывает территорию функционирования украинского языка. Украинский язык равняется с понятием украинской нации, вкурили?

Украинский язык на этой карте господствует еще на Воронежчине, на Курщине, на Холмщине, на Подляшье, на Пинщине. То есть на всех тех территориях с юга, севера, запада и востока, которые отошли к государствам-агрессорам, которые отщепили от нас в определенные исторические периоды нашу территорию, потому что там испокон веков был украинский язык.

Специально для гермафродитического Авакова напоминаю, что Богдан Хмельницкий еще в половине XVII столетия четко обозначил, что границы моего языка – Аваков, услышал? – что границы моего языка – это границы моего государства, а границы моего государства – это границы моей нации. Тут господствовать, Аваков, должна только одна нация и называется она украинской. Потому что эта нация вырастает, Аваков, из своих территориальных диалектов, обозначенных тут на карте 1871 года», – заявила Фарион.