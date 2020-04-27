27.04.2020, Киев, Игорь Петров
 
Политика, Таможня, Украина
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Из-за воровства на украинской таможне бюджет теряет 10 миллиардов каждый месяц




Коррупция с участием таможенных и налоговых структур в Украине приобрела огромные масштабы, оценить которые можно только приблизительно.

Об этом эфире программы «Гордон» заявил бывший министр финансов Украины Игорь Уманский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Очень часто даже контрабандой заниматься не надо, вам нужно просто правильно все оформить. Есть и другие модели и схемы. Вы, например, завозите те же бананы, 25.04.2020, время 20.30 зафиксировали, у вас возник НДС к уплате, вы поставили на таможенный склад, через три минуты в информационной системе меняется информация и оказывается на самом деле эти бананы поставили на склад 25.02 и за это время они тут сгнили и у вас НДС к возмещению. Бинго! И вы дальше эти бананы уже реализовали.

Это посчитать сложно – когда товар зашел и не легализировался либо частично легализировался и дальше продался в кэш, эти схемы отловить невозможно. Все это ловится только на моменте конечной продажи.

В случае, когда в черную зашло и в черную продалось посчитать невозможно. Можно оценить только примерно. Это миллиарды долларов. Более того, то, что можно посчитать играть в тот или иной момент – это порядка 10 миллиардов гривен в месяц.

Если бы таможня и налоговая работала как положено все эти годы, то объем расходов и объем доходов Украины можно было бы значительно изменить. И на сегодняшний день мы не оказались бы наверняка той критически сложной экономической ситуации, в которой мы оказались. А ситуации с пандемией, наш этот экономический кризис, который начался на самом деле в прошлом году и коронавирус только усилил его, ее точно можно было избежать», – сказал Уманский.

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