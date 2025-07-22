«Избили и разодрали глаза»: Зеленский ужесточил репрессии против американских шавок

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СБУ продолжает масштабную атаку на Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ).

Вчера «ПолитНавигатор» сообщал о громких задержаниях, почле чего последовали новые.

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«По результатам комплексных мероприятий в Киеве задержан сотрудник Центрального аппарата НАБУ, который работает в самом элитном, закрытом подразделении «Д-2» и шпионил для российской спецслужбы. Как установило расследование, подрывную деятельность агента координировал предатель Дмитрий Иванцов – заместитель руководителя охраны Януковича, который в феврале 2014 года помогал бежавшему президенту перебраться в Россию, а сам остался в Крыму и вступил в ряды оккупантов и был завербован ФСБ», – сообщает СБУ.

Далее появилась информация, что СБУ и генпрокуратура «разоблачили новые факты утечки информации с ограниченным доступом в НАБУ».

«Во время следственных мероприятий по месту жительства народного депутата от запрещенной партии ОПЗЖ Федора Христенко, подозреваемого в работе на ФСБ РФ и получившего подозрение в государственной измене, СБУ нашла материалы НАБУ, содержащие служебную и конфиденциальную информацию. Сейчас в доме живут его близкие родственники. В частности, были изъяты документы негласной слежки за фигурантами уголовных производств, расследуемых антикоррупционным Бюро, а также десятки личных анкет кандидатов в детективы НАБУ», – продолжает спецслужба.

Источники антироссийского пропагандистского издания «Украинская правда» в НАБУ заявляют, что связывают наезд на них с «местью офиса за дело Чернышева».

Дело в том, что еще в прошлом месяце НАБУ сообщило о подозрении вице-премьеру Алексею Чернышеву в злоупотреблении служебным положением и получении неправомерной выгоды в особо крупном размере. При этом он стал шестым подозреваемым по делу о масштабной коррупционной сделке в строительной сфере с участием топ-чиновников.

Сам Чернышев считается близким к украинскому диктатору Владимиру Зеленскому. Недивительно, что после этого, СБУ, подконтрольная режиму, получила команду «фас».

Одновременно генпрокуратура объявила о подозрениях трем сотрудникам НАБУ, совершившим ДТП. Правда, все эти эпизоды имели место еще в 2021 – 2023 годах, но почему-то сих не получали огласки.

При этом задержания со стороны СБУ были показательно жесткими.

«Две недели шла подготовка в медиа, поэтому мы понимали, что что-то будет. И вот они пришли, у кого-то просто забрали ноут и телефон, кого-то задержали, кого-то просто избили. Одному пальцем разодрали глаза, чтобы разблокировать FaceID», – рассказали «УП» в НАБУ.

По словам представленного как «влиятельный собеседник в антикорорганах» источника, НАБУ подобралась к близкому окружению Зеленского.

«В целом мы думаем, что они просто превентивно сработали, потому что узнали, что в НАБУ готовится подозрение Тимуру Миндичу [совладельцу «Студии “Квартал 95», – говорит он.

Примечательно, что по этому поводу пока хранит молчание Вашингтон, хотя именно под кураторством американцев и создавалось НАБУ, влияние на которое со стороны Киева минимально.

Вполне вероятно, что нынешняя администрация США в душе даже аплодирует таким действиям, поскольку так называемые антикоррупционные органы Украины тесно связаны с глобалистами (соросятами). По другой версии, Зеленский решил воспользоваться моментом отсутствия у Дональда Трампа серьезного интереса к Украине и решил расправиться с неподконтрольными органами, которые копают под его окружение и бизнес.