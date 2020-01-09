09.01.2020, Киев, Вадим Москаленко
 
Вооруженные силы, Донбасс, Криминал, Общество, Политика, Происшествия, Россия, Скандал, Украина
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Избитый наркоманами украинский «киборг» угрожает полиции и прокуратуре

6 января в городе Подольске Одесской области наркоманы жестоко избили «ветерана АТО» Александра Ярошенко.

Об этом он рассказал в видеообращении на своей странице в Facebook, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По его словам, полиция никак не отреагировала на случившееся, в связи с чем последней опорой для националиста является «активное меньшинство», от лица которого он теперь угрожает и правоохранителям.

«Я всегда говорил, чтобы меня убить, нужно нанять снайпера, а не двух наркоманов. Сегодня это произошло. Два наркомана напали на меня сзади, когда я не ждал, разбили мне голову. Врачи говорят, что это никогда не заживет… Полиция них** не хочет делать. Необходимо подать заявление, ничего не буду подавать, ребята с ними разберутся» – заявил Ярошенко.

При этом экс-боевик перешел на оскорбления первого заместителя исполняющего обязанности прокурора Одесской области Юрия Тиоры – из-за того, что тот трактует инцидент как мелкое хулиганство.

«Тиора Юрий Порфирьевич пытается мое дело перевести на более легкую статью и отпустить этих наркоманов, которые меня убивали.

Тиора, слушай меня: ты сука, ты пида***, ты работаешь на мафию. Сегодня ты перешел грань. Ты всегда был ментом…

Полный беспредел и грабеж. Не добили меня сепары, но меня местная мафия добьет. Ну, убейте меня окончательно, и проблем не будет тогда, или давайте делать все как положено и строить гражданское общество даже во время войны» – сокрушается бывший АТОшник.

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