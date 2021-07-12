«Изобретением геноцида в Сребренице занимались пиарщики из Нью-Йорка» – эксперт

12.07.2021, Белград, Алексей Топоров

Историк, писатель, доцент РГГУ Никита Бондарев считает, что остановить утверждение лживого мифа про «геноцид в Сребренице» можно только распространением независимой экспертной информации о событиях, происходивших в этом городке в 90-е годы прошлого века.

Об этом эксперт рассказал в эфире радиостанции «Говорит Москва», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нужно, наконец, донести до международного сообщества правду о Сребренице, которую знают в Сербии, которую в мире знает какое-то количество неангажированных людей, которую знают в Израиле, поскольку несколько Комиссий по расследованию событий в Сребренице расследовали именно израильские специалисты, – заявил Никита Бондарев. – Чтобы эта правда стала достоянием мировой общественности, потому что если мы возьмем любые западные СМИ, то ни повторяют эту изначальную ложь из 90-х годов, когда осуществлялась пиар-кампания против сербов, где сербов выставляли единственными виновными во всех преступлениях».

Эксперт в беседе с политологом и создателем проекта «Балканист» Олегом Бондаренко рассказал о том, что пиар- компанией по очернению сербов занималась консалтинговая фирма из Нью-Йорка «Радар Финн», что доказал в своем расследовании для российского Первого канала в прошлом тележурналист, а ныне директор Русского Дома в Белграде Евгений Баранов.

«Есть и публикации на эту тему серьезных ученых, но я всех, кто этой теме интересуется – политическим пиаром в рамках распада Югославии, адресую к старому сюжету Евгения Баранова на Первом канале, где он нашел бывших сотрудников этой компании, которые были готовы поговорить, рассказать, как они придумывали эти технологии, с помощью которых сербы отождествлялись с фашистами, а их действия – с геноцидом и холокостом. Он сделал этот сюжет, после чего двое из этих людей просто исчезли, один, как выяснилось потом, погиб в результате несчастного случая, и еще один написал «Не входите со мной на контакт больше никогда», – добавил Бондарев.