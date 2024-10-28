«Израиль откажется всерьёз рассматривать предложения Путина» – Кедми подзабыл об израильской помощи Украине

Константин Серпилин.  
28.10.2024 20:30
  (Мск) , Тель-Авив
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Ближний Восток, Вооруженные силы, Дзен, Дипломатия, Израиль, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина


Иерусалим не будет всерьёз рассматривать предложения Москвы по прекращению войны против Газы и Ливана.

Об этом в интервью израильскому ютуб-каналу Вальдман-LINE заявил экс-глава израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Иерусалим не будет всерьёз рассматривать предложения Москвы по прекращению войны против Газы и Ливана....

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«Можно ли избежать войны Ирана и Израиля, и может ли Россия стать посредником между ними? В четверг в Израиль прибыла официальная российская делегация, которая передала послание Путина Нетаньяху, в котором тот призвал прекратить войну в газе и Ливане и согласиться на мирные инициативы России? Должен ли Нетаньяху послать в ответ Путину послание с призывом прекратить войну на Украине?», – спросил ведущий.

«Вполне допускаю. Что было какое-то послание от президента России. Скорее всего, там шла речь и о кооперации с Израилем об освобождении двух заложников ХАМАС российских граждан.

В отношении мирных предложений, которые могли там быть, я ничего не знаю. Я не думаю, что у России есть какие-то новые мирные предложения, неизвестные Израилю, и которые могут быть приняты Израилем, или рассмотрены серьёзно», – рассуждал Кедми.

«Сегодня отношения между Израилем и Россией находятся на самой низкой точке за всё время с 1991 года. Как они будут развиваться – это зависит от политики России. Поскольку ухудшение отношений произошло не по инициативе Израиля, а по инициативе России.

И если Россия поменяет свою политику, то отношения улучшатся. Если она поменяет политику в худшую сторону, то они ещё сильнее ухудшатся. Израиль ничего не делал, и не собирается делать для ухудшения отношений с Россией.

Мы относимся к России как к одной из великих держав, и не собираемся вступать с ней в конфликт, если только это не угрожает нашей безопасности», – добавил он.

Однако Кедми не стал напоминать, что Израиль был одной из первых стран, начавших отправлять Украине помощь после начала СВО.

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