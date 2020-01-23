Израиль шокирован выходкой Зеленского

23.01.2020, Киев, Максим Карпенко

В Израиле не поняли президента Украины Владимира Зеленского, отказавшегося от участия в форуме памяти жертв Холокоста.

Так, в пресс-службе израильского национального мемориала Катастрофы (Холокоста) и Героизма «Яд Вашем», где сегодня проходят мероприятия с участием лидеров государств, заявили, что решение Зеленского вызывает недоумение, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Президенту было объяснено, что все оставшиеся в живых, которые в последние дни обратились к нам, получили ответ на свои запросы и что у музея нет возможности привлечь пожилых людей к участию в церемонии в последний момент. В таких условиях его решение вызывает недоумение. И очень жаль, что такой шаг сделан в день проведения мероприятия под названием «Помнить о холокосте, бороться с антисемитизмом», – говорится в сообщении.

Ранее президент Украины отказался участвовать во Всемирном форуме памяти жертв Холокоста, преподнеся это как благотворительный жест, заявив, что решил отдать место членов украинской делегации пострадавшим в годы войны.