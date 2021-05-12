Израильский посол в Сербии: «Мы признали Косово под давлением США»

12.05.2021, Белград, Алексей Топоров

Посол Израиля в Сербии Яхель Вилан заявил о том, что признание Косово его страной происходило под американским давлением, но отзывать это признание не станут.

Об этом дипломат сообщил в эфире телеканала Prva, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

«Решение Израиля признать независимость Косово было принято под американским давлением, и давайте не будем забывать, что это было сделано в рамках соглашения между Сербией и Косово с Америкой, а не с нами, – сказал Вилан. – Я не пытаюсь прикрываться этим, но решение было принято Израилем после многих лет непризнания Косово. Что противоречит нашим интересам в Сербии».

При этом на вопрос журналиста, отменит ли Израиль решение о признании независимости Косово, посол ответил, что не хочет давать повода для оптимизма людям в Сербии.

«Я не вижу такой возможности в настоящее время. Достигнута договоренность, Израиль признал Косово, и Косово переведет посольство в Иерусалим. Я не думаю, что возможен отказ от признания Косово после того, как обе стороны приняли соглашение об этом», – отметил Вилан.