Известная французская актриса надеется на российскую вакцину

31.03.2021, Москва, Олег Кравцов

Во Франции власти исключили культуру из числа национальных приоритетов.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью «Известиям» заявила известная по кинотрилогии «Фантомас» и французской ленте «Три мушкетера» актриса Милен Демонжо, отвечая на вопрос о своем отношении к антиковидной вакцинации.

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«Это не моя проблема. Мне вакцинация не нужна. После болезни меня берегут антитела. Насколько мне известно, надежная русская вакцина «Спутник V» защищает от разных вариантов вируса. Надеюсь, во Франции начнут прививать «Спутником» как можно быстрее», – сказала Демонжо.

При этом она против тотального карантина.

«Надо лечить больных — для этого у нас очень хорошие врачи, а людей здоровых оставить в покое. Во Франции есть регионы, в которых практически нет ковида, однако повсюду действуют ограничения. Только что в нескольких регионах объявили частичный локдаун, но через неделю-другую правительство может придумать что-то новое», – говорит актриса.

«Меня возмущает закрытие кинотеатров, театров, музеев. Нас лишили культуры, которую власти исключили из числа национальных приоритетов. Поэтому я переживаю за свою страну», – резюмировала Демонжо.