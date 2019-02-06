06.02.2019, Москва, Михаил Рябов

Известный телеведущий Сергей Доренко заявил, что не любит Крым, где родился. Об этом он сказал в своем видеоблоге, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Я не очень люблю Крым. Это моя Родина. Я керчанин. Поэтому я имею, наверное, право говорить о Крыме… Мне не нравится… Я не люблю Крым. Говорят: «Поедешь в Крым?». Отвечаю: «Хватит того, что я там родился». Мне вот так (показывает жест «по горло») хватит», – сказал Доренко.

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Он повторил тезисы украинской и меджлисовской пропаганды о «пришлом» населении полуострова.

«Крым – это люди без корней. У них нет могил. Это же все люди, которые заселились после эвакуации. Из эвакуации приехали люди после войны. Из разных регионов. Они не крымчане. У них там нет корней, могил, прошлого, нет ничего. А потом туда старались военные перевестись в Крым на последние годы службы, чтобы уйти в отставку. То есть, это военные отставники, их дети и люди из эвакуации. Моя бабушка приехала из эвакуации. Все население Крыма – это как бы люди без корня», – сказал Доренко.