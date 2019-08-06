Известный сербский ресторатор арестован в Севастополе

06.08.2019, Севастополь, Иван Потемкин

Гражданин Сербии Славиш Карабашевич, известный ресторатор, был взят под стражу по решению Ленинского районного суда Севастополя.

Об этом сообщает пресс-служба суда, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Судом установлено, что 22 декабря 2017 года в отношении Карабашевича был вынесен приговор Основного суда города Пожаревац, которым подсудимый признан виновным в совершении убийства. Приговор вступил в законную силу.

Ресторатор находится я в международном розыске по линии Интерпола.

Супруга серба Любовь рассказала севастопольским журналистам, что заявка в Интерпол на розыск Славиша была подана за то, что «с 1991 по 1999 год он воевал в Косово на стороне Сербской Краины».

Женщина видимо что-то путает, поскольку Сербская Краина — это часть Хорватии, жестоко «зачищенная» от сербских сил сопротивления в 1995 году. Косовская война началась в 1998 году: сербская армия воевала против албанских сепаратистов.

По данным издания «Примечания», первый раз Карабашевича арестовали в 2002 году и продержали в тюрьме три года – до апреля 2005 года. Его обвиняли в убийстве, но окружной суд не нашел доказательств вменяемого ему преступления, и ресторатора отпустили.

Сам ресторатор утверждает, что ему вменяли военные преступления за то, что он отказался писать донос на «сербских героев».

В 2007 году Карабашевич переехал на Украину, на родину своей второй жены, сначала в Днепропетровск, затем в Севастополь. О том, что он разыскивается Интерполом, ему сообщили правоохранители еще в мае, когда патруль ДПС остановил машину и проверил документы.

Карабашевич подал прошение о предоставлении политубежища президенту РФ Владимиру Путину. По словам супруги, он хочет отказаться от гражданства Сербии.