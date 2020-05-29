К бойне в Броварах привела полная бездеятельность Авакова

29.05.2020, Киев, Игорь Петров

Разборки между перевозчиками в Броварах показали, что МВД Украины не контролирует ситуацию в стране, а передел сфер влияния ведется криминальными методами.

Об этом в комментарии корреспонденту «ПолитНавигатора» заявил Сергей Шабовта, президент Всеукраинской ассоциации операторов рынка безопасности.

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«Перестрелка в Броварах – это выброс, проявление тех процессов, которые в Киеве существуют уже много лет. Криминальная сфера четко отслеживает, какие ресурсы, потоки денег не контролируются государством, и выстраивает схемы их использования.

С другой стороны, сфера перевозок глубоко коррумпирована. Все это давно известно. Я много лет был членом экспертного совета при Госкомпредпринимательстве. Перевозки – это лицензированный вид деятельности, и мы часто видели, как бессовестно ведут себя чиновники, мы видели как фиктивными проверками ставили на колени тех или иных предпринимателей, а ведь эти люди вкладывали свои средства в бизнес.

И сегодня Аваков заявляет о коррупции в этой сфере, как будто это что-то новое. То же Управление по борьбе с организованной преступностью точно знало и степень коррумпированности, и всех авторитетов, смотрящих, которые занимались теми или иными объектами, в том числе и автовокзалами.

И Аваков заявляет, что, оказывается, проблема только в администрации Киева, что это там что-то прогнило. Как будто это не его проблема. Но это его подчиненные должны владеть обстановкой, которая сейчас в Киеве очень тревожная, идет передел маршрутов перевозок, сфер влияния и прочее.

Что касается самой перестрелки, то ее картина типична – бестолковые метания группы людей, которые, слава Богу, не были подготовлены тактически, не было какой-либо координации и благодаря этому там не было в итоге десятка трупов и не пострадало мирное население (ущерб был минимальным – в какое-то окно влетела пуля и т.д.).

Произошедшее – это как провал администрации, которая породила всю эту мутную среду и кормится от нее, так и провал правоохранительной системы. МВД должно не просто контролировать и предотвращать такие явления, оно должно знать всех лидеров. И на низовом уровне там прекрасно знают всех членов бандформирований, которые, кстати, в Киеве чувствуют себя прекрасно», – заключил Сергей Шабовта.