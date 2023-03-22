К концу лета жители новых регионов РФ должны быть с российскими паспортами – Сальдо

Владимир Гладков .  
22.03.2023 19:30
  (Мск) , Москва
Просмотров: 195
 
Дзен, Общество, Политика, Россия, Русская Весна, Спецоперация, Украина, Херсон


Несмотря на продолжение боевых действий и множество проблем, жители новых регионов РФ получают российские паспорта в очень сжатые сроки – в течение десяти дней.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил врио главы администрации Херсонской области Владимир Сальдо, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Несмотря на продолжение боевых действий и множество проблем, жители новых регионов РФ получают российские...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


«Владимир Владимирович очень жёстко сказал, что надо выдавать паспорта, и надо относиться к старым русским и новым регионам России максимально положительно.

Почувствовали изменения? Паспорта выдают?», – поинтересовался Соловьёв.

«За десять дней выдаётся паспорт. Конечно, есть определённая задача, президент установил сроки, чтобы максимально скоро все те, кто находится у нас и не уехал, а многие ещё возвращаются, получили паспорта РФ.

Эта задача чисто технически сложная, потому что время на обработку данных, когда человек подаёт заявление, это требует времени», – ответил Сальдо.

Он подчеркнул, что существует много проблем технического характера, однако к концу лета 2023 года большинство жителей новых регионов России должны быть с паспортами РФ.

«Есть технические проблемы – обученных людей маловато. Но приезжают всё больше и больше. У нас есть проблема – нужны переводчики с украинского на русский, потому что должен быть правильный перевод документов. Хотя мы, конечно, учителей просим, чтобы они подключались.

Паспорта выдаются везде без проволочек. И задача стоит, чтобы к концу лета практически все были с российскими паспортами», – добавил чиновник.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Март 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Февраль    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть