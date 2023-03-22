К концу лета жители новых регионов РФ должны быть с российскими паспортами – Сальдо

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Несмотря на продолжение боевых действий и множество проблем, жители новых регионов РФ получают российские паспорта в очень сжатые сроки – в течение десяти дней.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил врио главы администрации Херсонской области Владимир Сальдо, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Владимир Владимирович очень жёстко сказал, что надо выдавать паспорта, и надо относиться к старым русским и новым регионам России максимально положительно.

Почувствовали изменения? Паспорта выдают?», – поинтересовался Соловьёв.

«За десять дней выдаётся паспорт. Конечно, есть определённая задача, президент установил сроки, чтобы максимально скоро все те, кто находится у нас и не уехал, а многие ещё возвращаются, получили паспорта РФ. Эта задача чисто технически сложная, потому что время на обработку данных, когда человек подаёт заявление, это требует времени», – ответил Сальдо.

Он подчеркнул, что существует много проблем технического характера, однако к концу лета 2023 года большинство жителей новых регионов России должны быть с паспортами РФ.

«Есть технические проблемы – обученных людей маловато. Но приезжают всё больше и больше. У нас есть проблема – нужны переводчики с украинского на русский, потому что должен быть правильный перевод документов. Хотя мы, конечно, учителей просим, чтобы они подключались. Паспорта выдаются везде без проволочек. И задача стоит, чтобы к концу лета практически все были с российскими паспортами», – добавил чиновник.