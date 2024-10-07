К навальнистам могут заявиться обманутые вкладчики-бизнесмены из России

Елена Острякова.  
07.10.2024 17:43
  (Мск) , Москва
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Бизнес, Госизмена, Дзен, Иноагенты, Криминал, Общество, Политика, Россия, Скандал, США, Финансы, экстремизм


После того, как стало известно, что экс-владелец «Пробизнесбанка» Александр Железняк является финансовым директором экстремисткой организации ФБК, созданной покойным блогером-уголовником Алексеем Навальным, туда намерены обратиться обманутые вкладчики банка.

Об этом в интервью журналистке-экстремистке Юлии Латыниной заявил олихарх-иноагент Михаил Ходорковский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

После того, как стало известно, что экс-владелец «Пробизнесбанка» Александр Железняк является финансовым директором экстремисткой...

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«Надо заметить, что за Железняком и Леонтьевым бегают вкладчики. Потому что как только вкладчики увидели, что несколько сотен миллионов, выведенных из банка, есть «живые» и находятся на счетах, контролируемых этими уважаемыми людьми, они, естественно, возбудились, потому что им хочется свои деньги назад вернуть. Эти вкладчики обычные предприниматели, а не государственные органы. Конечно, они это пытаются догнать», – сказал Ходорковский.

Он прогнозирует, что в ФБК теперь придут американские контролирующие органы, потому что, предоставляя политическую крышу Железняку, навальнисты занимаются отмыванием его денег.

Напомним, в России Железняк вывел из своего банка 34 млрд руб.

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