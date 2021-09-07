К недовольству Киева газовые войны с Россией уходят в прошлое

Новости Украины

Практически завершенный газопровод «Северный поток-2» позволит России использовать в ближайшем будущем украинскую ГТС как резервную, но без обязательств.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил гендиректор Фонда национальной энергетической безопасности, профессор Финансового университета при правительстве РФ Константин Симонов, отвечая на вопрос о важности газопровода.

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«У России есть контракт с Украиной, который заканчивается 31 декабря 2024 года. После этого смысла в украинской трубе нет. Мы можем использовать её как резервную, но без каких-то обязательств», – сказал Симонов «Комсомольской правде».

Также он объяснил, почему газопровод защищает Германия.

«Она получает самый дешевый газ самым оптимальным способом. А по прогнозам аналитиков, спрос на газ в Европе в ближайшие годы будет расти. А Германия при достройке «Северного потока-2» становится главным транзитером Европы, через которую другие государства, например Италия, начинают получать газ. То есть Берлин получит не только дополнительные деньги за транзит, но и новый политический вес», – говорит эксперт.

По его словам, для России «Северный поток-2» – это возможность самым коротким путем доставлять газ с полуострова Ямал до Германии.

«Экономия — 1900 километров по сравнению с украинским маршрутом! Значит, транспортировка будет дешевле. И не надо платить Украине деньги за перекачку нашего газа в Европу. К тому же никаких политических рисков, которые сейчас с ней связаны. Газовые войны с Киевом уходят в прошлое. А еще новый маршрут элементарно экологичнее, чем старая украинская труба. Это для Европы тоже очень важно. И модно», – резюмировал Симонов.

Примечательно, что президент Украины Владимир Зеленский на встрече с сенаторами США заявил, что «СП-2» «лишит Украину примерно той же суммы, на которую мы содержим свою армию».

«Нам нечем будет содержать украинскую армию!», – сокрушался Зеленский.