«К оружию!» – нацисты под Офисом президента призывают к уничтожению Зеленского и свержению власти

10.09.2020, Киев, Вадим Москаленко

Несколько сотен украинских националистов и радикалов собрались в Киеве под офисом президента для того, чтобы выразить протест против несостоявшейся совместной инспекции украинских позиций в посёлке Шумы.

Соответствующую видеозапись опубликовали в YouTube-канале «Старый дикобраз», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

В ходе мероприятия националисты жгли фаера, скандировали свои традиционные лозунги, угрожали госпереворотом и требовали отставки Владимира Зеленского, Леонида Кучмы и Дениса Ермака.

«Ничего не закончилось. Как сегодня сказали в официальном сообщении Офиса президента – это временная отмена. То есть, то, что мы считаем государственной изменой, не отменено совсем, а временно отменено. То есть, предательство просто отложили. И наша задача, и для этого мы с вами сейчас пришли – сделать так, чтобы подобные инспекции и другие позорные контакты с врагом были невозможны. Прочь измену из власти!

Сейчас они в осаде. Потому что сейчас он (Владимир Зеленский – прим. ред.) выйдет, поедет вокруг к себе в Конча-Заспу, и у предателей земля будет гореть под ногами теперь каждый день и везде», – сказал один из митингующих.

Другой националист, представившийся жителем Луганска, пообещал разобрать Офис президента Украины по кирпичам, если Владимир Зеленский продолжит в том же духе.

«Зелёный не поймёт, что тридцать тысяч убитых ребят, которые мёртвые и никогда уже не встанут. Мы не можем предать своих погибших побратимов, и никогда не предадим. И если надо, этой зелёной власти не будет здесь без кирпичей за несколько часов. Вова, ты слышишь меня? Кирпичи таскать не будем, шины палить в Киеве не будем – воевать будем с маленьким карликом с амбициями, и всё», – пообещал «луганчанин».

Также экстремисты пригрозили украинской власти не просто свержением, а вооруженным переворотом.

«Нам нужно готовиться к очень сложным и тяжелым временам. Мне тоже не хотелось во второй раз оружие в руки брать, но мы не избежим этого пути. Готовимся», – призвал радикал.

Отметим, что стоявшие неподалёку правоохранители никак не прореагировали на призывы к вооруженному восстанию и госперевороту.