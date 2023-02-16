К осени Запад выведет войну с Россией за пределы Украины – Карасев

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Запад готовится к переходу на качественно новых уровень противостояния с РФ, для чего конфликт на Украине могут заморозить за дальнейшей ненадобностью.

Об этом в эфире израильского Iton-TV заявил украинский политолог Вадим Карасёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Можно выматывать и в режиме конфликта низкой интенсивности или средней интенсивности, в режиме замороженного конфликта, или в режиме новой Холодной войны в результате сдерживания, нового сдерживания, или Холодная война 2.0. Поэтому выматывать Россию будут по любому. Война будет продолжаться, но эта война уже будет не в Украине, России против Украины, это будет Холодная война между Западом и Россией. На такую войну готов и Запад, и Россия. На интенсивную поддержку Украины, где Запад рискует оказаться в прямой войне с Россией, этого Запад пока не хочет», – сказал Карасёв.

Он выразил уверенность, что у Запада нет никакого желания поднимать ставки в боестолкновениях именно на Украине.

«В таком режиме долго они работать не могут, поэтому, как следует из утечки в Washington Post, администрация Байдена предупреждает украинское руководство, что в таких объёмах такими темпами помощь уже могут и не оказывать, интенсивность военной помощи может быть снижена и так далее. Второе, если дальше делать ставки на разворачивание полноценной войны в Украине, то надо самолёты, а это уже другая логика войны, это уже ядерная компонента и так далее», – объяснил эксперт.

По его словам, западные союзники Киева, исходя из результатов контрнаступления ВСУ, уже к осени начнут прорабатывать перевод конфликта на новую стадию Холодной войны вне боевых действий на Украине.

«У западных обществ тоже есть усталость, и посмотрите, в последнее время очень много развелось всяких «миротворцев». Эрдогану, понятно, не до этого, но вот новый президент Бразилии, Берлускони вот недавно заявил. Поэтому я вижу, что военно-политическое планирование Запада включает в себя, первое, подготовку к большому контрнаступлению, это примерно до середины лета, а с середины лета и с начала осени – это уже перевод конфликта в какое-то менее интенсивное состояние с расчётом уже на переход к дипломатической стадии решения конфликта. Поэтому я и говорю, что война закончится в этом году. Но Холодная война сдерживания, изматывания России, конечно, продолжится уже за пределами войны в Украине, уже в рамках большой Холодной войны между Западом и Россией», – заключил Карасёв.