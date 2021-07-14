К отставке Авакова привёл курьёзный случай в Закарпатье – Москаль

Учитывая «умственную отсталость» работников Офиса президента Украины Владимира Зеленского, можно допустить, что причина отставки главы МВД Арсена Авакова могла быть спровоцирована обыкновенной глупостью.

Об этом в эфире 4 канала заявил бывший замминистра внутренних дел Украины, экс-губернатор Луганской и Закарпатской областей Геннадий Москаль, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На Закарпатье есть такая местечковая политсила «Ридне Закарпаття», там все четверо народные депутаты, они так себя представляют, что они группа Авакова, они в дружеских отношениях.

А куратором «слуг народа» туда прислали Колю Тищенко, и он с этим «Ридным Закарпаттям» и этими четырьмя последнее время был в таком непримиримом антагонизме – может и это сыграло? Может он (Аваков – ред.) за них заступился, может они много козыряли его фамилией», – рассказал он.

«Этот «локальный закарпатский фронт» мог вырасти в общенациональный, потому что слишком они много говорили его фамилию, что он нам помогает, он не допустит, он этого Тищенко тут умножит на ноль. В общем, такое, глупости, гуцульские народные сказочки.

Но при такой умственной отсталости – могли в Офисе президента принять за чистую правду», – предположил Москаль.