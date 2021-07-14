14.07.2021
 
Дзен, Закарпатье, Идиотизм, Конфликт, Общество, Политика, Скандал, Украина
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К отставке Авакова привёл курьёзный случай в Закарпатье – Москаль

Новости УкраиныУчитывая «умственную отсталость» работников Офиса президента Украины Владимира Зеленского, можно допустить, что причина отставки...

Учитывая «умственную отсталость» работников Офиса президента Украины Владимира Зеленского, можно допустить, что причина отставки главы МВД Арсена Авакова могла быть спровоцирована обыкновенной глупостью.

Об этом в эфире 4 канала заявил бывший замминистра внутренних дел Украины, экс-губернатор Луганской и Закарпатской областей Геннадий Москаль, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На Закарпатье есть такая местечковая политсила «Ридне Закарпаття», там все четверо народные депутаты, они так себя представляют, что они группа Авакова, они в дружеских отношениях.

А куратором «слуг народа» туда прислали Колю Тищенко, и он с этим «Ридным Закарпаттям» и этими четырьмя последнее время был в таком непримиримом антагонизме – может и это сыграло? Может он (Аваков – ред.) за них заступился, может они много козыряли его фамилией», – рассказал он.

«Этот «локальный закарпатский фронт» мог вырасти в общенациональный, потому что слишком они много говорили его фамилию, что он нам помогает, он не допустит, он этого Тищенко тут умножит на ноль. В общем, такое, глупости, гуцульские народные сказочки.

Но при такой умственной отсталости – могли в Офисе президента принять за чистую правду», – предположил Москаль.



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