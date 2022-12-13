К середине лета русских не будет – Арестович

13.12.2022  20:17 (Мск), Киев
Вадим Москаленко.  
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Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Спецоперация, Украина


«Перемога» в войне уже у Киева в кармане, однако с русскими придётся повозиться ещё месяцев девять.

Об этом во время прогулки по киевскому кладбищу рассказал советник офиса президента Украины Алексей Арестович скандально известному антироссийской пропагандой и пиаром шарлатанов киевскому журналисту Дмитрию Гордону, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Перемога» в войне уже у Киева в кармане, однако с русскими придётся повозиться ещё...

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«Всем понятно, что мы победим на стратегическом уровне. Понятно, что на земле возиться придётся ещё долго, может быть, полгода или ещё 9 месяцев», – рассуждал Арестович.

«А годы могут на это уйти?», – спросил Гордон.

В ответ Зе-советник выразил сомнение, что Россия как социосистема выдержит годы.

«Эмбарго на нефть ввели, и вся эта история очень быстро их будет ломать. Поэтому по логике должна быть середина лета, когда они сдохнут. Надлом будет февраль-март, и по инерции они ещё попытаются повозиться в основном за счет мобилизованных, что кратно увеличит их потери.

Ну, 400 тысяч потеряют, такое дело. А потом какие-то события, «чёрные лебеди», может, ускорят этот процесс. Но сильно не ускорят – 2-3 месяца», – озвучил своё очередное «предсказание» Арестович.

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