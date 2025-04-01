Владимир Зеленский собственными руками и без того унизительную сделку о недрах с Дональдом Трампом опустил до кабально-крепостного уровня сырьевой колонии, с которого, впрочем, Украина и не сходила.

Об этом в своём видеоблоге заявил пропагандирующий оголтелую русофобию львовский журналист Остап Дроздов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я не даю оценки соглашению, оно унизительно, это мстительное соглашение после срыва предыдущего. Которое месяц назад было паритетное, сбалансированное. Соглашение, которое сейчас бы нам позволяло на Саудовскую Аравию выходить под ручку, пританцовывая, с самым сильным протекторатом на планете Земля в виде США, что бы кто ни говорил. Это ещё не изменилось и не скоро изменится. Если бы это было подписано тогда, где 50 на 50, где это было предложено самой Украиной, мы бы сейчас на Саудовской Аравии были бы связаны с наибольшей страной мира «экономически-беспековым» соглашением. И сейчас бы не было мстительных сделок», – рассуждал рагуль.