«Кабально-крепостные условия сырьевой колонии» – русофоб-галичанин о сделке с Трампом по недрам

Тарас Стрельцов.  
01.04.2025 21:58
  (Мск) , Львов
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Украина


Владимир Зеленский собственными руками и без того унизительную сделку о недрах с Дональдом Трампом опустил до кабально-крепостного уровня сырьевой колонии, с которого, впрочем, Украина и не сходила.

Об этом в своём видеоблоге заявил пропагандирующий оголтелую русофобию львовский журналист Остап Дроздов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Владимир Зеленский собственными руками и без того унизительную сделку о недрах с Дональдом Трампом...

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«Я не даю оценки соглашению, оно унизительно, это мстительное соглашение после срыва предыдущего. Которое месяц назад было паритетное, сбалансированное. Соглашение, которое сейчас бы нам позволяло на Саудовскую Аравию выходить под ручку, пританцовывая, с самым сильным протекторатом на планете Земля в виде США, что бы кто ни говорил. Это ещё не изменилось и не скоро изменится.

Если бы это было подписано тогда, где 50 на 50, где это было предложено самой Украиной, мы бы сейчас на Саудовской Аравии были бы связаны с наибольшей страной мира «экономически-беспековым» соглашением. И сейчас бы не было мстительных сделок», – рассуждал рагуль.

«Таких унизительных, чтобы показать – не захотели спариваться тогда, то теперь будете на таких, я бы сказал, кабально-крепостных условиях сырьевой колонии. Это отдельная тема, что Украина всегда и была такой. Так вот, а теперь Трамп говорит, что будут большие проблемы. Это и есть «хроники пике», – сокрушался Дроздов.

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