Как бы мы ни скулили, прежних поставок оружия из США не будет – Климкин

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

США при администрации Дональда Трампа не будут поставлять на Украину оружие и технику, как это делало предыдущее руководство Штатов.

Об этом в эфире видеоблога «Лига» заявил бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.