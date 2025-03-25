Как Европа может навредить российской экономике? Расклад от Ротшильдов

Ротшильдовский журнал The Economist задается актуальным нынче для западных недругов РФ вопросом: как Европа может навредить российской экономике? По мнению редакции, даже если Америка отменит санкции, у Старого Света есть свое оружие против России.

«В надежде на скорую нормализацию отношений с Америкой Кремль спрашивает у российских компаний, какие санкции они бы хотели, чтобы дядя Сэм снял в первую очередь. Америка, в свою очередь, похоже, с нетерпением готовится вручать подарки. На прошлой неделе посланник Белого дома Стив Уиткофф заявил, что санкции будут сняты после того, как на Украине будет достигнуто соглашение о прекращении огня — то есть, возможно, до того, как будет готов полноценный мирный договор. Уиткофф ожидает такого прорыва в течение «пары недель»», – говорится в материале.

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В отношении России действует больше западных санкций, чем в отношении следующих шести стран вместе взятых. Только Америка ввела почти 6 500 санкций с февраля 2022 года. Европа ввела еще больше, подсчитало издание.

Многие из них, признает журнал, в основном символические – наказывают людей, близких к Путину, замораживая их активы на Западе. Другие направлены против российских отраслей и институтов, таких как энергетика, вооружение и финансы, блокируя их доступ к технологиям, западным рынкам и долларовым платежам. Именно их Кремль хочет отменить.

Хотя Америка, возможно, и стремится ослабить санкции, в Европе подобные разговоры остаются табу. Если Америка отменит санкции, возможно, Европа решит оставить свои собственные в силе, говорится в статье.

«Некоторые геополитические эксперты полагают, что это не будет иметь большого значения. По их мнению, доступ к американским технологиям, валюте и платежным сетям — это то, что действительно нужно России. Но наш анализ показывает, что это неверно. Без поддержки Европы торговля, доступ к платежным системам и иностранные инвестиции России останутся сильно ограниченными», – указывает журнал.

Журнал приводит в пример торговлю. Отмена американских санкций могла бы оживить торговлю товарами между двумя странами, которая сократилась на 90% с 2021 по 2024 год. Однако и до начала конфликта объем такой торговли составлял всего 35 млрд долларов. Любое восстановление будет столь же скромным, прогнозирует The Economist.

В отличие от этого, довоенный объем торговли России с ЕС составлял 258 млрд евро (305 млрд долларов). Если Европа не изменит своего курса, этот объем уже не вернется, считает журнал.

Россия может надеяться на большее от прекращения американских санкций в отношении экспорта энергоносителей, которые являются главным источником денег для Кремля. Перед уходом с поста Джо Байден также внес в черный список 155 танкеров, перевозивших нефть для России. Но Кремль нашел новые суда, а также новые порты для стоянки, и ограничение цен оказало меньшее влияние, чем ожидалось. После падения в январе экспорт нефти вырос до 3,5 млн баррелей в день, что выше, чем в 2021 году.

Также ограничены возможности для улучшения ситуации с природным газом. Снятие санкций с «Арктик СПГ — 2», флагманского проекта России по сжижению газа, может помочь перенаправить часть экспорта, но, вероятно, не раньше 2026 года, когда во всем мире ожидается избыток газа. Хотя Россия, возможно, захочет снова продавать газ, решение о том, покупать ли его, будет принимать Европа.

«А как насчет снятия американских запретов на экспорт? С 2022 года Россия уклоняется от ограничений, получая замену из Китая или перенаправляя товары через Центральную Азию. Многие из ценных товаров, которые она не смогла найти, например, высокотехнологичное оборудование, раньше поставлялись из Европы. Есть и товары «двойного назначения» — те, что используются как в военных, так и в гражданских целях, которые в основном поступают из Америки. Но запрет на экспорт компонентов оружия может сохраниться, даже если другие ограничения будут сняты», – считает The Economist.

Вторая область, в которой Россия надеется увидеть прогресс — это международные платежи. Исключение ее банков из крупных сетей кредитных карт Mastercard и Visa, системы обмена сообщениями SWIFT и «корреспондентской» сети, обслуживающей долларовые транзакции в Америке, привело к сложностям в ее зарубежных сделках.

Такие меры, например, не позволили российским компаниям репатриировать валюту из Китая и Индии, основных покупателей ее нефти, что ослабило рубль. Они также блокируют доступ России к активам на 274 млрд евро, принадлежащим ее Центральному банку и хранящимся на Западе.

Три года конфликта превратили Россию в финансовый «черный ящик». Ее членство в Группе разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег, мировой организации, следящей за грязными деньгами, было приостановлено. Кроме того, на нее будут распространяться различные режимы регулирования на Западе, что может оттолкнуть банки от работы с российскими клиентами.

Если американские санкции прекратятся, эти проблемы ослабнут, но не исчезнут, прогнозирует журнал. Ведь, большая часть активов российского ЦБ находится в Европе и, предположительно, останется замороженной. Большинство российских банков по-прежнему будут отрезаны от системы SWIFT, которая базируется в Бельгии. Они также могут испытывать трудности с получением долларов, если американские банки не решатся проводить платежи из-за европейских санкций.

Остаются иностранные инвестиции, объем которых с конца 2021 года сократился на 43%. Иностранное владение российским государственным долгом практически исчезло. Надежды на обратный ход событий уже помогли поднять курс рубля на 1/5 с момента инаугурации Трампа.

Возобновление притока средств еще больше укрепит российскую валюту и даст передышку российским банкам, которые в настоящее время являются основными кредиторами государства.

В реальном секторе экономики России также есть куда инвестировать. Авиационная и электротехническая промышленность нуждаются в обновлении. Автомобильным и логистическим компаниям не хватает машин и денег.

Нефтяная компания Vostok Oil на севере России — одна из крупнейших в мире планируемых нефтяных разработок. Для ее реализации потребуется построить 15 новых городов, три аэропорта, 3500 км линий электропередач и многое другое, а прогнозируемые затраты составят 110 млрд долларов.

У компаний с небольшими активами может возникнуть соблазн вернуться. Один из сырьевых трейдеров говорит, что у фирм, предоставляющих услуги по добыче нефти, уже текут слюнки. Но большинство иностранцев, вероятно, будут по-прежнему опасаться инвестировать в Россию, даже если американские ограничения отменят. Санкции могут вернуться, когда в Белом доме появится новый президент.

В любом случае потенциальные инвесторы могут столкнуться с трудностями при поиске банка уровня «голубых фишек», готового переводить их средства в Россию и из России.

Освобождение от американских санкций вряд ли изменит российскую экономику. Европа может даже попытаться саботировать разрядку, хотя это грозит гневом Трампа. Ее регулирующие органы могут заявить иностранным банкам, что, если будет установлено, что какой-либо из их переводов, связанных с Россией, затрагивает европейские операции, участники будут привлечены к уголовной ответственности.

К тому же, многие неевропейские транзакции проходят через Дублин, Франкфурт или Лондон на определенном этапе их осуществления.

Европа могла бы решить отменить ограничение цен на нефть, вместо этого запретив своим судоходным компаниям и финансистам участвовать в российских продажах. Политики континента могут запретить танкерам, уличенным в перевозке российской нефти, заходить в порты.

«Ядерным вариантом может стать предложение, чтобы покупатели российской нефти из третьих стран и те, кто эти транзакции обслуживает, потеряли доступ к европейским финансовым услугам и общему рынку. Это потребует больших затрат и чревато серьезными последствиями, не в последнюю очередь со стороны Трампа, который может счесть европейскую твердолобость подрывом его сделки. Чтобы Европа рассмотрела такие «вторичные» санкции, мирное соглашение, предложенное Америкой, должно быть ужасным», – говорится в статье.

Руководители внешнеполитического ведомства Трампа еще не говорили с ЕС о том, что они планируют делать со своими санкциями. «Это абсолютный идиотизм», — говорит один из доверенных лиц европейских лидеров.

Для России Европа всегда имела большее значение, чем Америка. На языке Трампа это означает, что у Европы есть достойные карты. Если ее игнорировать и угрожать, она может поддаться искушению использовать их, предостерегает журнал.