Как либералы мешают начать экономический рост в России

25.05.2021, Донецк, Алексей Муратов

В 2020 году в Российской Федерации произошла девальвация рубля порядка на 25%. А это значит, что на такое же значение подскочили цены на потребительские товары, потому что они привязаны к доллару. Бизнес заявил об обрушении покупательной способности россиян.

О борьбе правительства с «жадным бизнесом» и необходимости деофшоризации в авторской колонке для «ПолитНавигатора» пишет один из лидеров движения «Донецкая республика» экономист Алексей Муратов.

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«Одной из причин роста цен на продукты стала жадность отдельных производителей и торговых сетей: предприниматели, не желая упускать выгоду, подняли внутренние цены вслед за мировыми», – заявил премьер-министр Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с отчётом о деятельности правительства в прошлом году. Он также напомнил, что у правительства достаточно инструментов, чтобы обуздать аппетиты тех, кто наживается на ажиотажном спросе. Несмотря на всю сложность ситуации, в которой находится российский премьер (коронакризис, либеральная вседозволенность), можно сказать, что Мишустин объявил войну российским либералам, которые много лет контролировали политику правительства и работали в антироссийских интересах.

«Жадный бизнес понял», – с иронией отреагировал на слова Мишустина олигарх Дерипаска, добавив, что предпринимателей интересует, как именно будет производиться регулирование вывода дивидендов за границу. Думаю, очень скоро «жадный бизнес» всё узнает.

Тем временем министр финансов Антон Силуанов заявил, что рост инфляции спровоцировали программы поддержки населения и бизнеса, реализованные властями на фоне пандемии коронавируса, однако теперь правительство и ЦБ предпринимают меры для нормализации ситуации. При этом Антон Германович опустил факт того, что по итогам кризисного 2020 года он лично недодал в экономику триллион рублей – уже распределённых в рамках госбюджета. Если положить на чашу весов стоимость обещаний Владимира Путина, данных им населению в ходе Послания Федеральному собранию, и деньги, которые недополучила российская экономика «благодаря» Силуанову, мы увидим, что объём соцвыплат гражданам РФ (составляющий 4 миллиарда рублей), в 2,5 раза меньше суммы бюджетных средств, которые исчезли с «лёгкой руки» главы Минфина. Поэтому, когда мы слышим прогнозы Силуанова о замедлении инфляции до 4% к концу 2021 года, мягко говоря, сомневаемся в реальности осуществления таковых. Ну что ж, время покажет.

Уместно подчеркнуть, что рост цен на продовольственные товары происходит по всему миру. К примеру, в США инфляция установила рекорд за 40 лет: базовый индекс потребительских цен вырос на 0,96 процентов. Последний раз такое происходило в 1981 году. Резкий всплеск цен на ряд продуктов первой необходимости в Америке свидетельствует о надвигающемся коллапсе долларовой финансовой системы. Следом произойдет неконтролируемая девальвация доллара и массовый отказ от его использования в качестве мировой валюты.

Россия наглухо встроена в рамки западной экономики – долларовой Бреттон-Вудской системы. Чем раньше мы из неё выйдем, тем быстрее начнётся экономический рост в стране. Но важно в очередной раз отметить, что развитие экономики невозможно при правлении нынешних денежных властей. Ведь, судя по действиям Набиуллиной и Силуанова, политику и задачи для них диктуют США. Есть все основания полагать, что заокеанские «друзья» всячески стремятся устроить в России очередную «цветную революцию», которой они «обогатили» многие государства. Если у «партнёров» РФ не получилось организовать в стране народный бунт через «сакральных жертв» – Навального и Фургала, то отсутствие денег и пустые желудки населения таки выведут протестующих людей на улицы.

Нужно отметить, что «рекомендации» Вашингтонского Обкома либералы в российской власти выполняют образцово-показательно: если бы с таким рвением они следовали указаниям российского президента по стабилизации экономической ситуации в стране, Российская Федерация давно была бы процветающей державой.

Но по факту мы имеем то, что имеем, и даже теряем: в России чудным образом «испаряются» золотовалютные резервы. В апреле текущего года запасы драгметалла в ЗВР Российской Федерации снизились до 0, 15% до 2292, 3 тонн. То есть масса драгоценной потери составляет 3,5 тонны золота. Уместно вспомнить, что с 1 апреля 2020 года Банк России объявил о приостановке скупки золота на внутреннем рынке драгоценных металлов. Это объясняется ограничениями, связанными с коронавирусом, и «лихорадкой» рынка золота. В итоге сотни тонн добытого в России металла уходит в руки западных «партнёров», ведь им оно нужнее. То обстоятельство, что русское золото вывозится за границу (в частности, в Лондон), руководство Центробанка описывает как их достижение, благодаря которому «серьёзно поддержан платёжный баланс и экономика РФ».

Следует вспомнить, что в ходе своего выступления в Госдуме премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что банковский сектор является одним из главных «виновников» вывода капитала из России (третье место после ТЭК и металлургии). Довольно специфический ответ на слова Мишустина дала госпожа Набиуллина – она отдала пакет акций крупнейшего отечественного госбанка ВТБ в размере 9, 08% в руки иностранцев в Лондон. Нужно учесть, что прогнозируемая прибыль ВТБ в 2021 году составит 322 млрд рублей. Банк нацелен на выплату дивидендов в размере 50% от прибыли, а это – 161 млрд рублей. После продажи пакета в 9, 08% акций ВТБ, зарубежным инвесторам фактически на блюдечке с голубой каёмочкой отойдут 15 млрд рублей. Для российской экономики разбазаривание акций ВТБ в очередной раз выльется оттоком капитала. Говоря о последнем, то в 2020 году он увеличился до 48 млн долларов. Но назло антироссийским либералам, с января по апрель 2021 года он сократился на треть и составил порядка 18,7 млрд долларов, в то время как за аналогичный период прошлого года – 28 млрд долларов.

А ведь ценные активы и дивиденды можно было бы легко оставить в Российской Федерации. Выкупить акции ВТБ за счёт Фонда национального достояния России могло бы Министерство финансов, которым заведует Антон Силуанов. Такая сделка в ближайшей перспективе увеличила бы номинальный объём Фонда. Но сохранение активов России противоречит либеральной идеологии, которой всеми правдами и неправдами следуют системные либералы.

Коль разговор зашёл о Силуанове, стоит сказать, что глава Минфина не отстаёт от главы ЦБ в, мягко говоря, странной политике, проводимой в стране: Министерство финансов вышло на рынок внешнего долга, разместив 1,5 млрд евро в соответствующих облигациях. В переводе на экономические потери России в результате размещения евробондов, они составят порядка 3 млрд руб/год. Силуанов продолжает увеличивать долговую нагрузку Российской Федерации, игнорируя архинадобность инвестирования реального сектора.

Судя по вальяжному поведению либералов, по «рекомендации» МВФ они будут стараться произвести девальвацию рубля. Например, в 2014 году рубль был девальвирован дважды. Собственно, в 2020 этот «рекорд», можно сказать, повторился: несмотря на растущую в цене нефть, курс рубля плавал, с периодичным погружением на дно.

Интересная деталь: несмотря на отсутствие роста дохода населения, Центробанк не обижает своих ключевых сотрудников: зарплаты им повышаются с завидной регулярностью, да и премии не заставляют себя долго ждать. В официальном отчётё ЦБ указано, что на вознаграждение «ключевого управленческого персонала (18 первых лиц) отведено 647 миллионов рублей (!) В этой связи вспоминается пословица: «Сытый голодному не товарищ»: выходит, что Центробанку чужды проблемы и беспокойства простых российских граждан.

С подковёрными играми системных либералов пытается бороться Мишустин, объясняя, что России нужны инвестиции в реальный сектор. Да, Правительство не контролирует денежные власти, но правительственная сверхзадача – как можно быстрее остановить рост цен. Выступление Мишустина в Госдуме очень хорошо объясняет то, как он будет обеспечивать инвестиции в российскую экономику – так, чтобы это происходило вне контроля Минфина. И при этом он ни слова не сказал о том, как будет инвестировать в экономику банковская система, потому что точно знает: до тех пор, пока Набиуллина возглавляет Центробанк, инвестиций в экономику ждать бессмысленно. Они могут быть только централизованными и в рамках политического процесса, потому что политическими механизмами Мишустин может умерить «активность» Минфина в части недопущения денег в российскую экономику. Но это получается у Михаила Владимировича не всегда: здесь опять уместно вспомнить «силуановский» триллион рублей, недоданный в экономику в 2020 году.

Смена либеральных денежных властей на российских патриотов, равно как и выход из долларовой системы – это перспективы и спасение Большой России, о которой мы с вами говорим уже много времени. Говоря о либеральной госпоже Набиуллиной, стоит отметить, что она является сертифицированным сотрудником ФРС США и имеет право на взаимодействие с их некоторыми внутренними структурами и лицами. То есть, если сегодня у руля Центробанка будет стоять неугодный ФРС руководитель, то он будет полностью игнорироваться Федеральной резервной системой. Соответственно, все экономические проблемы, регулярно возникающие из-за нахождения России в долларовой системе, также будут упорно не замечаться. И это правила, которые установила нам Америка. Пожалуй, настало то время, когда Россия начнёт действовать по своим правилам.

Ещё раз повторю: архинужно менять экономическую модель страны – большой страны – Большой России. Ведь, в конечном счёте, возвращение оторванных и разграбленных Штатами бывших Союзных Республик в состав Большой России – неизбежно. И стоит понимать, что, предчувствуя свой крах, Америка ещё сильнее активизирует работу денежного печатного станка, пытаясь заполонить долларами как можно больше стран по всему миру, сильнее подсаживая их на долларовую иглу. А, значит, для России созрел вопрос изменения политики Центробанка, не желающего финансировать проекты реального сектора.

Жирным плюсом для российской экономики станут экспортные пошлины. Ведь, чем выше рост цен в мировой экономике, чем больше наши олигархи жаждут вывезти денег из страны, тем более жёстко нужно увеличить эти пошлины. К примеру, в России уже сделали постоянными квоты на экспорт зерна, что очень эффективно с импортированной инфляцией. Такой способ делает невозможным повышение цены до уровня мировой внутри рынка. Кроме того, таким образом, государство усилит свою роль на зерновом рынке.

Безусловно, что либералы будут возмущаться, парируя тем, что в ответ на поднятие экспортных пошлин для России поднимут импортные. Как по мне – это положительная тенденция, и, может, именно таким способом мы ускорим процесс импортозамещения. Опять-таки, при либеральной денежной команде импортозамещение невозможно, ведь для него нужны инвестиции. Но как только произойдёт чистка либеральных кадров, внутренние инвестиции непременно появятся.

В России есть все возможности для экономического роста. Сегодня российская экономика работает на 65% производственной мощности. Для повышения её загрузки необходимо снижать процентные ставки и расширять кредитование производственной сферы. Уверен, что при смене либеральной кредитно-денежной политики, процесс роста экономики сдвинется с мёртвой точки.