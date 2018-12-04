Как лихо всё на Украине: Три сценария Порошенко. Все кровавые

05.12.2018, Киев, Владимир Гладков

Пётр Порошенко пойдёт на любые незаконные меры, чтобы отменить президентские выборы. Об этом во время брифинга в пресс-центре украинского парламента заявил депутат Верховной Рады Виталий Куприй, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Недавно Порошенко внёс в Раду законопроект о приостановки договора о дружбе и сотрудничестве с РФ. Но представьте себе: там стоит дата 1 апреля 2019 года. Какое же это святотатство! Мы воюем или нет? Почему не сейчас? Почему вы даёте сейчас возможность функционировать этим договорам?

Почему мы до сих пор не разорвали дипломатические отношения? Почему после введения военного положения спокойно ходит транспорт страны-агрессора, поддерживаются экономические связи, Медведчук, кум Путина, ездит туда-сюда на самолёте, никто его не останавливает, дают возможность цвести российскому капиталу?» – заявил нардеп.

«Есть такой известный человек, первый генпрокурор Виктор Шишкин, и он сказал, как можно тогда назвать президента – коллаборант. Человек, который имитирует борьбу за Украину, а сам делает всё, чтобы оставаться при власти, продолжает грабить Украину. Это и есть объяснение, почему он постоянно поднимает вопрос военного положения.

Раньше надо было поднимать, вводить на оккупированных территориях, а сейчас Крым забыли! Там что, не война?

В этой ситуации Порошенко перевернул с ног на голову представление о справедливости и законности и делает всё, чтоб отменить выборы», – возмущался Куприй.

Далее депутат озвучил несколько сценариев развития ситуации на Украине, которые он подслушал во время неформального обсуждения с высшим военным руководством страны, а также с людьми, которые работают в штабе Порошенко.

«Сценарий 1. Им нужно показать, что Порошенко сильный главнокомандующий и нужна победа. Рассматривается полномасштабное наступление и окружение Донецка, даже освобождение.

Однако мы понимаем, что, если это не будет согласовано с Кремлём, если этого не хочет Путин, то ни в коем случае без жертв и вообще без серьёзных последствий этого не удастся сделать», – рассказал Куприй.

«Другой вопрос они рассматривают, а что, если договориться с Кремлём и сам Путин спровоцирует нападение в Мариупольском направлении, чтобы якобы пробить коридор между Крымом и оккупантами. В этой ситуации будет серьёзная битва, кровопролитие, он (Порошенко – ред.) придёт снова в парламент, давайте снова принимать военное положение уже по всей территории и надолго», – озвучил нардеп «второй сценарий».

Куприй отметил, что, хотя такой вариант возможен, он более склоняется к следующему сценарию развития событий.

«Вероятнее всего, что во время выборной кампании или даже в день голосования будет целый ряд терактов – это могут быть взрывы, поджоги именно на избирательных участках, на подходах, – для того, чтобы снизить явку, запугать население в тех округах, где нет поддержки Порошенко, а в отдельных случаях даже признать результаты недействительными.

Эта манипуляторная технология уже давно используется во многих странах недемократического типа для того, чтобы фальсифицировать результаты волеизъявления», – рассказал Виталий Куприй.