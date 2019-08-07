Как перед дефолтом: доходность кредитных бумаг украинского Минфина превзошла сумасшедшие пределы
Минфин с весны занимает деньги на внутреннем рынке под сумасшедшие проценты, и эта тенденция продолжится до конца года.
Об этом в эфире канала PolitWera заявил эксперт по экономическим вопросам Сергей Саливон, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«На сегодня Минфин уже произвел 96% заимствований, которые на год предусмотрены – внешних и внутренних.
Новые заимствования потребуют новых средств на обслуживание, проценты надо платить.
До конца года будут произведены новые, и они потребуют каких-то денег.
Заимствует Украина в этом году на внутреннем рынке в основном, и в основном в гривне, под сумасшедшие проценты.
В марте доходило до 19,5%, сейчас чуть подупали – 16-17%. Сегодня они вышли с очень маленькой суммой, разместили облигации внутреннего займа меньше чем на 3 млрд, а в июле это было от души – 65 млрд за месяц.
Это вообще праздник души, это очень большая сумма», – поражается Саливон.
Спасибо!
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