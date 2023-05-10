Как расценивать визит семи президентов в Москву на День Победы

Семь глав государств СНГ побывали вчера в Москве на параде в День Победы. И если визит Александра Лукашенко как самого близкого союзника не вызывал вопросов, то в приезде лидеров стран Средней Азии и Закавказья был определенный сюрприз.

Что интересно – ряд глав государств сообщили о намечаемом визите в Россию задолго до намеченной даты, а другие проинформировали об этом в самый последний момент. В частности, неожиданным оказался приезд на торжественные мероприятия Касым-Жомарта Токаева и Шавката Мирзиёева, тем более, что в Узбекистане и Казахстане оказались отменены собственные парады и были отклонены заявки граждан на проведение шествий «бессмертного полка». Очевидно, что решение об их прибытии принималось администрациями президентов данных республик в спешке.

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Все гости разнились между собой и по внешнему виду. Так, Садыр Жапаров и Эмомали Рахмон надели георгиевские ленты, Александр Лукашенко и Шавкат Мирзиёев демонстрировали собственные национальные ленточки. При этом Касым-Жомарт Токаев, Никол Пашинян и Сердар Бердымухамедов были вообще без каких-либо памятных значков и лент.

Так или иначе, все они в этот день оказались на Красной площади и выслушали речь Владимира Путина, несмотря на беспрецедентное давление на них в связи с 11-ым пакетом санкций и с приездом Энтони Блинкена и других американских и европейских высокопоставленных чиновников за последнее время.

Данный визит лидеров постсоветских республик уже расценивается в российском политическом и экспертном сообществе как доказательство сохранения влияния Москвы, а также проявлением поддержки в тяжёлые времена. Так, например, об этом говорит и первый заместитель председателя Комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин.

«Это важное проявление солидарности с Россией. Лидеры стран СНГ, приехавшие на парад, доказали, что уважают великий праздник. И это безусловный успех российской дипломатии и лично президента Владимира Путина, который благодаря своему авторитету смог добиться этого приезда. Мы знаем, что в этих странах СНГ не всегда однозначно ведут себя по отношению к России в период военной операции на Украине, но они все же приехали», – отмечает он.

Российский политолог Никита Мендкович пришёл к выводу, что приезд такого числа глав государств стал результатом как раз давления со стороны Вашингтона. Американцы, предлагая вступить в прямое противостояние с Кремлём, таким образом сами спровоцировали лидеров не просто посетить Москву и выразить солидарность, но и пойти по пути консолидации вокруг и под эгидой российского президента.

«Предполагаю, что это связано с тем, что эпоха многовекторности заканчивается по инициативе США. Блинкен предъявил постсоветским государствам ультиматум в ходе визита в Астану и требовал полного разрыва с Москвой. На это экономической самоубийство пойти никто не может, поэтому рвать или пытаться порвать будут уже американцы наших соседей. Так что США не оставляют возможности сохранять «нейтралитет». И в этом направлении, как минимум, «начинают активно думать» многие страны», – считает эксперт.

Наверняка во время встречи Путина с президентами обсуждались дальнейшие действия Москвы в рамках СВО, а также способ совместно противостоять санкционным мерам Запада, чтобы сохранить товарные потоки и продумать новые схемы реэкспорта, продолжить осуществлять совместные индустриальные проекты.

Кроме этого, некоторые пытались еще и заручиться поддержкой Москвы, как например, Никол Пашинян. Ведь, похоже, что переговоры в Вашингтоне глав внешнеполитических ведомств Армении и Азербайджана при посредничестве госсекретаря США Блинкена зашли в тупик. Ожидается, что армянского премьера будут склонять к окончательной капитуляции в ЕС, где на этой неделе планируется его встреча с азербайджанским коллегой.

Более того, не исключено, что в момент украинского «контранступа» Запад может одновременно инициировать и начало активных боевых действия в Карабахе и южной Армении, которые могут привести не просто к эскалации, но и к окончательному поражению Еревана. В свою очередь это будет означать и политическую смерть Пашиняна. Очевидно, что данная угроза также толкает его навстречу к Кремлю.

Отдельного внимания заслуживает встреча Владимира Путина с Шавкатом Мирзиёевым, так как Узбекистан оказался первой республикой в отношении которой были выдвинуты персональные угрозы со стороны Брюсселя якобы из-за нарушения санкционного режима в отношении России. Тем более, эти переговоры важны в связи с развитием инфраструктуры «газового союза», появившегося в феврале этого года и призванного перенаправить потоки российского голубого топлива в Пакистан, Индию и Китай.

Но настоящим бенефисом оказалась поездка для президента Киргизии Садыра Жапарова, который вместе со своей правительственной делегацией еще и провёл встречу 9 мая с Михаилом Мишустиным. Не зря российский премьер назвал республику стратегическим партнером и союзником в Центральной Азии и заявил о важности дальнейшего экономического сотрудничества.

Это и немудрено, так как российские вложения составляют в Киргизию 2 миллиарда долларов, а товарооборот за прошлый год составил рекордные 3,5 миллиарда. На этом фоне большие проекты сейчас разворачивает в республике Росатом, а в качестве подтверждения дружеских связей будет построено 9 русских школ, которые будут работать по российским стандартам.

И не случайно, что главное внимание 8 и 9 мая было сфокусировано на визит именно президента Киргизии, так как именно эта республика остаётся по-настоящему единственной союзницей России в регионе и является реальным, в том числе, и военным форпостом в целях недопущения проникновения и усиления влияния враждебных альянсов. Для этих целей намечена даже специальная программа развития оборонных объектов и совместных военных проектов.

Подобные действия ведут к укреплению стабильности в Центральной Азии, так как уже очевидно замирение Бишкека и Душанбе при участии Москвы, также усиливаются позиции Садыра Жапарова внутри страны.

Некоторые позитивные сдвиги в результате поездки Касым-Жомарта Токаева в Москву можно отметить и в Казахстане. Так, сначала отмечалась тревожная тенденция, связанная не только с отменой парадов и шествий, но и с информационной кампанией в местной прессе, шельмующей общую Победу. Так, в популярной газете «Караван», принадлежащей Дариге Назарбаевой, появились высказывания националистов с призывами пересмотреть официальный статус Дня Победы:

«Во Второй мировой войне погибли 200 тысяч казахов. В войне, которая не имела никакого отношения к казахам. Пора переосмыслить статус 9 мая. Нам дорог каждый казах-фронтовик, независимо, на чьей стороне он воевал. 9 мая – не день победы казахского народа».

Но в тоже время информационное агентство «Новости Казахстана» провело на этом фоне свою уникальную акцию «Мы помним», в рамках которой потомки участников ВОВ присылали в редакцию истории и фотографии своих предков. Фактически это стало онлайн-демонстрацией и заменой заблокированного властями в Алматы, Петропавловске и в других регионах шествий «бессмертного полка».

То есть, по крайней мере, сейчас нет установки на запрет празднования и выражения признательности к своим родным и близким, приближавших Победу, а граждане смогли всё-таки, несмотря на традиционные провокации националистов, возложить цветы и венки к монументам героев Великой отечественной войны. Соответственно сохраняется пока на этом примере также и голос ряда СМИ, которые не только не участвуют в попытках переосмысления исторического прошлого, а наоборот, пытаются этому противостоять и привить новому поколению уважение к тому периоду.

Но другим немаловажным фактором приезда глав среднеазиатских республик в Москву стала необходимость сверки часов с Кремлём в преддверие саммита «Китай-Центральная Азия», который пройдет с 18 по 19 мая в городе Сиань. На нем будет председательствовать сам лидер КНР Си Цзиньпин. А с учётом того, что сейчас Москва и Пекин координируют свои действия и вступили на более высокий уровень союзнических отношений, то у постсоветских стран остаётся всё меньше пространства для манёвра и игр в «многовекторность».

Именно поэтому можно прийти к выводу, что правящие элиты всерьез задумались над свой судьбой и поспешили продемонстрировать лояльность руководству России, несмотря на свои прозападные и пантюркистские настроения, и давление со стороны Вашингтона и Брюсселя. Подобная конфигурация действительно способна привести к серьезным изменениям и к тому, что регион в перспективе окончательно отпадёт от Запада.