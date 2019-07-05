Как туземцы: Украинцы устроили пляски перед кораблем США в Одессе

05.07.2019, Одесса, Владимир Гладков

Коллективы Минобороны Украины устроили шоу-программу по случаю прибытия в Одессу в рамках международных учений «Си Бриз 2019» американского ракетного эсминца.

Заокеанских гостей ждал сюрприз – песни и пляски украинцев у причала, где был пришваротвался корабль США. Такой подарок Минобороны Украины приготовило по случаю празднования американского Дня независимости.

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Запись выступления опубликовала телерадиостудия ВМСУ «Бриз», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Судя по ролику, несколько членов американской команды смотрели за выступлением украинцев без особого интереса с борта корабля. Командование даже не отдало приказ, чтобы в рамках вежливости заокеанские гости спустились на берег к выступающим.

«На всех учениях мы поддерживаем очень дружеские отношения с нашими американскими партнерами, которые нам очень помогают и ресурсно, и передают знания, которые у них есть. Поэтому командующим было принято решение как-то поздравить их с этим днем, потому что это действительно важный день в истории их страны. Поэтому было принято решение сделать небольшой флешмоб, который мы сделали силами нашего Центра военно-музыкального искусства при заходе американского корабля», – заявил замначальника Управления по морально-психологическому обеспечению ВМСУ Игорь Мулярчук.

В ВМС Украины уточнили, что для американских гостей было подготовлено «выступление-дефиле с балетом» и номера с исполнением маршей ВМС США и «Вашингтон Пост», что, по словам украинских пропагандистов, «расстрогало экипаж таким теплым приемом».