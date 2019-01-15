Как у братьев Гримм. Украина и семеро послов

16.02.2021, Киев, Роман Рейнекин

Новости Украины

Госпереворот 2014 года получил в украинской пропаганде название «революции достоинства». Тогда же, по официальной версии, Украина освободилась от внешнего влияния – российского – и стала подлинно независимой страной. Даже газ закупая не у «государства-агрессора», а у словаков, по реверсу.

Вместе с тем, именно на годы постмайдана приходится фактическая демаскировка влияния на украинскую внутреннюю и внешнюю политику со стороны западного вектора. По правде говоря, это влияние было и раньше – при Кучме, Ющенко и даже Януковиче, однако за последние шесть лет оно вышло из тени и перестало скрываться от окружающих. От самих украинцев, в первую очередь.

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Все мы помним, как Джеффри Пайетт, один из американских послов в Киеве, принимал присягу у отреформированных аваковских полицейских. Или Байден в телефонном режиме требовал от Порошенко снять неугодного генпрокурора Шокина и заменить более лояльным.

Или, как тому же Порошенко послы G7 долго выкручивали руки, заставляя провести через Раду создание так называемого Высшего Антикоррупционного Суда – благословленной коллективным Западом высшей инстанции для рассмотрения дел о прегрешениях вороватой украинской элиты.

Но настоящего апогея внешнее управление Украиной достигло при Зеленском. Никогда ранее западные послы в Киеве не чувствовали себя так вольготно, раздавая прямые указания украинским министрам, как в случае с главой Минздрава Степановым, когда страна узнала о том, что не будет закупать российскую вакцину от ковида из твиттера американской амбасады.

Или в случае, когда послы той же G7, бросив все дела в Киеве, поехали за Зеленским в глухую полтавскую провинцию – увещевать его не трогать западную креатуру экс-генпрокурора Рябошапку и экс-премьера Гончарука.

Или, когда те же послы в своих твиттерах буквально требовали принятия закона о продаже земли – без которого не будет западной помощи украинским «реформам». Мнение тех же послов плюс МВФ стало определяющим при отказе в создании следственной комиссии Рады по расследованию махинаций на финансовом рынке еще одного провайдера западного управления Украиной – осевшей в Лондоне экс-главы правления НБУ времен Порошенко Валерии Гонтаревой. «Так хочет Запад», – стало решающим фактором при принятии так называемого «антиколомойского» закона, ставящего украинские банки во внешнюю зависимость.

Наконец, совсем недавно дипломаты G7 в Киеве разродились совместным заявлением в соцсетях, не просто потребовав от Зеленского принятия выгодной Западу судебной реформы, но и фактически расписав этот процесс по датам и этапам, как обязательную дорожную карту. Не хватало только графы «Отчитался о выполнении» за подписью украинского президента.

Да и сами украинские власти перестали скрывать, что действуют не по собственной воле и даже, в значительном количестве случаев, не по воле украинских олигархов, а прямо по указу из Брюсселя и Вашингтона. Отсылка к тому что «этого требует МВФ» стала, чуть ли не общим мотивационным местом при уговаривании депутатов проголосовать за очередной закон.

Требовали западные послы от власти Зеленского и чего помельче. Например, ускорить расследование пожара в доме близкого к посольствам украинского «антикоррупционного активиста» Виталия Шабунина. И Зеленский моментально разродился отчетом в твиттере и выразил сочувствие погорельцу.

Или, вот, американцы прямо требовали от Зе-президента отменить сделку о продаже интересующего заокеанских «партнеров» предприятия “Мотор-Сич”. И что вы думаете? Зеленский наложил на китайских инвесторов санкции, а СБУ возбудила дело. Дошло до смешного – западные посольства напрямую курировали через твиттер итоги конкурсов на замещение состава членов созданных при украинских ведомствах по западной же указке разнообразных «общественных советов» и «советов добропорядочности».

А когда над западной креатурой – главой НАБУ Артемом Сытником нависла угроза увольнения – те же послы грудью бросились на его защиту, угрожая Киеву в случае «неправильного» решения всеми видами «казней египетских» – вплоть до приостановки сотрудничества и отказе в выдаче кредитов. Только не трогайте «нашего сукина сына». И, ведь, не тронули!

Не менее показательной вышла история с Конституционным Судом, отменившим принятый под западным давлением закон об ответственности судей и чиновников за недостоверное декларирование доходов. Вой тогда поднялся до небес. Все прозападные силы и послы стенали об угрозе, нависшей над «завоеванием революции достоинства», которое ни в коем случае нельзя потерять. И вся зеленская рать с остервенением накинулась на судей КСУ, а Зеленский с шашкой наголо вообще намеревался разогнать ставший вдруг своевольным, орган. Никогда прежде глава Украины не проявлял столько энергии и прыти в решении любого другого вопроса.

А когда СНБО запретил вещание трех оппозиционных телеканалов – посольство Штатов, не дожидаясь начала рабочего дня в Вашингтоне, радостно похвалило киевских исполнителей за усердие.

Такая постыдная для любого уважающего себя государства с претензией на суверенность ситуация не могла не отобразиться в общественном мнении. Остроумные украинцы окрестили происходящее в стране «Семипосольщиной»- по аналогии с имевшей место в Московском государстве времен Смуты начала 17 века «Семибоярщиной». В обеих случаях сплоченная группа из семи бояр или семи иностранных послов, рулила целой страной в интересах, далеких от интересов народа, эту страну населяющего.

И, ведь, глядя на происходящее, уже не скажешь, что вопрос «утвердили ли тот или иной законопроект в соответствующих посольствах?» – это такая шутка. В случае с Украиной – это реальность, данная в ощущении.

Зеленский, от которого многие в начале его президентства ожидали ослабления иностранной удавки на украинской шее, фактически пошел в этом деле дальше Порошенко, положив страну прямо на лопатки под ноги «семипосольщине», а сам без остатка распластался под новой американской администрацией. Демонстрируя гиперлояльность даже на уровне символических жестов: мол, будет прививаться той вакциной, которой привьется Белый господин Джо Байден.

Или сдав новым хозяевам Белого дома на расправу человека Коломойского Александра Дубинского (уникальный случай, когда на суверенной территории Украины актами прямого действия стали распоряжения американского Минфина, наложившего на Дубинского санкции).

Происходящее на Украине можно было бы счесть современной вариацией романтической сказки про Белоснежку и семерых гномов, если бы происходящее так откровенно не смахивало на групповое изнасилование Белоснежки этими самыми гномами.

Так что, в Киеве, глядя на это, никто не смеется.