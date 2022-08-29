Как уберечь себя от покушения на освобожденных территориях

Новости Украины

От украинских терактов гибнут чаще всего общественники, журналисты, либо вторые-третьи лица администраций освобождённых территорий. Будем называть их «активисты». На глав областей или больших городов успешных покушений с начала СВО.

Причина понятна – первых лиц охраняют. И делают это специалисты.

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Но специалистов не хватает на заместителей первых лиц, на глав небольших поселков и даже районных центров. И, тем более, на журналистов и общественников. Особый интерес у украинских спецслужб вызывают «русификаторы» – лица, напрямую занимающиеся изменением учебных программ и введением воспитательных инициатив для молодежи , то есть начальники управлений образования и управлений культуры, молодежи и спорта.

Эти лица, как правило, никем не охраняются. Как и заместители начальников полиции или начальники региональных правоохранительных органов.

Для них я и пишу эти заметки, основанные на собственном опыте человека, охоту на которого неоднократно объявляли в проукраинских телеграм-каналах.

Украинские спецслужбы чаще всего используют в качестве исполнителей оставшихся на освобожденных территориях лиц самого разного пошиба, имеющих проукраинские убеждения, или находящихся у украинцев «на крючке» – используются угрозы семье, шантаж компроматом и так далее.

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Профессиональные же украинские спецназовцы, как правило, занимаются попытками подрывов коммуникаций (хотя и это выдают за деятельность «партизан»). Для покушений на тыловых активистов украинские спецслужбы используют «любителей».

В автомобиль, оставленный чиновником или общественником на ночь возле дома, или просто на стоянке, взрывное устройство может заложить любой непрофессионал. Практически все покушения осуществлялись путем закладки взрывчатки в автомобили. Как это было с многими активистами на освобожденных территориях или с машиной Дарьи Дугиной в Подмосковье.

Несколько реже были случаи закрепления взрывного устройства с поражающими элементами по пути предполагаемого следования жертвы покушения или закладки мины в урну рядом с местом службы. Такие попытки не гарантируют результат – от них часто гибнут случайные люди, вместо запланированного объекта. Ещё реже происходили попытки обстрела автомобиля или места проживания объекта.

Это значит, что попытки минирования автомобилей будут применяться и впредь.

Главная опасность – это одиночество активиста. То есть отсутствие у него охраны. Активисту – чиновнику или общественнику – жизненно необходимо иметь рядом с собой спутника, помощника, охранника – называйте как угодно. Человека, который может присмотреть за автомобилем в том случае, когда активист его покидает. И в целом, следить за местностью вокруг.

Если речь идёт о чиновнике – такого спутника можно взять на любую оплачиваемую должность в администрации. Если речь о добровольцах – нужно просто следить друг за другом. Неплохо бы закреплять за такими людьми сотрудника полиции – предотвращенное покушение в любом случае лучше, чем его расследование.

Автомобиль.

Как видим из практики покушений, автомобиль является главным элементом теракта. Следовательно, автомобиль нельзя оставлять без присмотра днём и, особенно, ночью.

Если вы проживаете в многоквартирном доме, Ваш помощник или водитель должен привозить Вас и увозить. Автомобиль ни в коем случае не остаётся под домом – заложат взрывчатку.

Если вы проживаете в частном домовладении – автомобиль, находящийся в закрытом дворе, должен быть под присмотром.

В любом случае, не вредно каждый раз осматривать днище машины на предмет закреплённых инородных предметов. Можно пользоваться для этого специальным зеркальцем на длинном держаке, как у пограничников.

Жилье.

Если вы проживаете в квартире многоквартирного дома (желательно с усиленной дверью, решетками на лестничной клетке, домофоном и так далее), то вломиться к вам в квартиру с целью убийства может только специально подготовленная группа спецназа.

Террористы-любители просто попытаются заложить взрывчатку там, где вы можете проходить мимо – почтовом ящике или шкафу с электрооборудованием, как это было в случае с главой Энергодара Андреем Шевчиком. Подумайте, куда бы вы сами заложили взрывчатку и обращайте внимание на такие места.

Лучше, если перед вами будет заходить и осматривать эти места ваш помощник. Скорее всего, сигнал на взрыв будут давать, видя, как вы заходите в дом. Не с помощью часового механизма, а с помощью дистанционного взрывателя. Внимательно следите за теми, кто находится во дворе, особенно, в припаркованных автомобилях. Среди соседей могут быть информаторы врага и даже те, кто нажмёт кнопку взрывателя.

Помните, что легче отследить ваш выход из места проживания утром, чем дожидаться возвращения, которое может происходить поздно и в разное время. Отсюда следует правило нерегулярности, которое очень трудно соблюдать чиновникам.

Но если вы постоянно выходите и приходите в одно и то же время – часы по вам будут сверять не только соседи, но и террористы. Убийцам очень удобно знать режим дня жертвы. Помним, что Олесь Бузина был убит по возвращении с ежедневной пробежки. Нерегулярность режима дня и маршрутов всегда затруднит покушение.

Если вы проживаете в частном доме, то там необходимо постоянно держать человека. Вроде консьержа. Даже если он не будет вооружен, он сможет поднять тревогу или элементарно спугнуть террориста- «любителя», который попытается залезть во двор и заложить мину. Свой человек увидит подозрительную активность у дома или возле двора. Желательно, чтобы человек бодрствовал ночью или хотя бы нерегулярно вел наблюдение. А если он одет в камуфляж и вооружен – ещё лучше.

При выезде со двора частного дома необходимо проверять пути подъезда – кусты, те же урны. Везде, где может быть взрывное устройство. Излишне, конечно, говорить, что лучше всего держать свое место проживания в тайне. Или просто жить в расположении «своих» силовиков, где охраняется помещение и двор с автомобилями. Хотя, по такому расположению может и прилететь – об этом тоже не стоит забывать.

Видеокамеры.

Без постоянного наблюдения в режиме реального времени (а это – дополнительные занятые люди) камеры просто помогут вычислить предполагаемого убийцу уже после покушения. Поэтому камеры актуальны только как помощь охране жилища.

Питание.

Не питаться в случайных местах. Не брать угощение у случайных лиц. Не питаться в одном и том же месте регулярно. Если вы едите в заведениях общепита, лучше всего столовые, где тарелку наполняют у вас на глазах. Лучше всего готовить самим.

Бронежилет.

Его неудобно носить каждый день. И физически, и морально. Я не носил. Но в случае близкого взрыва он защитит жизненно важные органы. Поэтому надевайте его, по крайней мере, во время переездов.

Оружие.

Чиновники второго-третьего звена, как правило, не вооружены. Тем более, журналисты и волонтеры. Никто им оружия не выдает, если они не военнослужащие и не силовики. Но возьму на себя смелость сказать, что оружие им нужно. Хотя бы короткоствольное. В целях больше психологических, чем военных.

Террорист-«любитель» часто просто побоится покушаться на «человека России», если будет думать, что у того в кармане ствол. И что пророссийской актив прошел хотя бы элементарные курсы обращения с оружием. (Те, кто ранее не имел таких навыков).

Наличие оружия придаст уверенности нашему активу и позволит оказать сопротивление в случае попытки проникновения в жилище террористов. С правовой точки зрения, оружие могли бы выдавать на время проведения спецоперации или выдавать, как наградное, уполномоченные на то лица.

Кто-то в интернете жаловался на «недостаточный уровень» управленцев из числа пророссийского актива освобожденных территорий. А откуда у пророссийского актива взяться этому уровню, когда российские чиновники десятилетиями не видели русских активистов на Украине в упор, предпочитая работать с какими-нибудь януковичами или медведчуками (а то и с вилкулами, бойками и тому подобными украинцами).

Ну и где теперь эти медведчуки? Зато русские активисты первыми встают в строй и берут на себя ответственность, несмотря на смертельную опасность. Так поддержите же их! И защитите!