«Какая-то лажа»: Зюганов и Жириновский поспорили из-за помощи Донбассу

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Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в очередной раз призвал Россию официально признать республики Донбасса.

Об этом он заявил сегодня с трибуны Госдумы РФ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нам надо проявлять волю. Дети Донбасса – жуть берет Давайте примем решение – признаем. Прикроем всех после каждого выстрела. Почему не стреляют в Абхазии, Южной Осетии, даже в Приднестровье? Что проблема. Мне кажется, это проблема воли и ответственности», – сказал Зюганов.

Он считает, что граждане России хотят «восстановить союзное Отечество, ища пути и выходы в Донбассе, который по-прежнему нацистско-бандеровская свора обстреливает каждый день».

По словам Зюганова КПРФ отправила на Донбасс 93 гуманитарных конвоя и подарила детям 150 тысяч подарков. Также он поставил себе в заслугу, что 10 тысяч детей Донбасса отдохнули в президентском доме отдыха в подмосковных Снегирях.

Его слова возмутили лидера ЛДПР Владимира Жириновского.

«Какая-то лажа все время. Какие-то 90 конвоев вы отправили на Донбасс. Государства не могут провести туда конвои. Где финансовые документы? 150 тысяч подарков это сотни миллионов рублей. Покажите квитанции, что вы это все купили», – сказал Жириновский.