02.09.2020, Москва, Елена Острякова
 
Белоруссия, Украина, Экономика
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Какие предприятия остановятся в случае победы Беломайдана


Победа прозападной оппозиции в Белоруссии приведет к деиндустриализации страны, экономика которой ориентирована на кооперацию с Россией.

Об этом в эфире украинского телеканала NewsOne, заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Представим себе, что Белоруссия пошла по пути Украины. Гарантировано, что МТЗ, МАЗ, БелАЗ остановятся. «Беларуськалий» – еще надо подумать, сумеет ли он выжить. «Гомельсельмаш» (это я называют гиганты) тоже остановится без всяких вопросов. Они пройдут тот же самый путь, что прошли мы. Самый главный наш урон – это деиндустриализация», – сказал Азаров.

Он подчеркнул, что президенту Александру Лукашенко пока удается сохранять советскую промышленность, несмотря на то, что Белоруссия практически не располагает ресурсами.

«С точки зрения экономической ситуации в Белоруссии, да, может быть, зарплата низковата, хотя она выше, чем у нас. Но оснований для такого резкого недовольства нет», – сказал Азаров.


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