Каминг-аут боевика АТО: Проникся уважением к ополченцам ЛДНР

22.11.2018, Киев, Владимир Гладков

Защитники республик Донбасса – не наёмники, как их представляет украинская пропаганда, противники Киева воюют за свои убеждения и за лучшую жизнь для своих детей.

Об этом в эфире канала «Newsone» заявил экс-боевик АТО Илья Кива, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мне на войне попадались пленные, и я с ними долго беседовал. И знаете, что самое страшное? Те люди, которые воевали против нас, я сейчас говорю искренне, я, может, никогда этого не говорил, они воевали не за деньги. Они воевали по убеждениям.

Они воевали точно так же, за лучшую жизнь для своих детей. И именно это заставляет меня сегодня с глубоким уважением относится к каждому», – сказал Кива.

Отметим, что еще недавно Кива озвучивал совершенно иные заявления.

Будучи в должности замначальника Управления МВД Украины в Херсонской области, он объявил, что украинцы «никогда не были одной крови с московским племенем, псевдонацией, варварами»

Также Кива выражал удовлетворение по поводу результатов пропаганды среди подрастающего поколения – по его словам, дети уже четко воспринимают жителей России как своих врагов.

Кроме того, Кива заявлял, что «деоккупация Донбасса невозможна без зачистки».

Возможно, смена риторики Кивы связана с его новым статусом – сейчас он играет роль главы легализованной режимом «Социалистической партии».

Фейковая Соцпартия играет роль технического проекта на выборах, а также для «выпуска пара» и имитации наличия легальных левых сил.

Кива не скрывает дружбы с нацистом экс-лидером УНА-УНСО Дмитрием Корчинским. Их совместная деятельность координируется с «крышующим» неонацистские батальоны главой МВД Арсеном Аваковым – давним конкурентом Петра Порошенко за первые роли на Украине.