22.06.2018, Киев, Семен Дорошенко

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Канадского премьера стыдят за отказ предоставить Украине “настоящую помощь”

Отказ премьер-министра Канады Джастина Трюдо предоставить Украине «настоящую помощь» является “позорным”, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом в своей статье для местного издания «The National Post» пишет депутат парламента Канады от оппозиционной Консервативной партии Джеймс Безан.

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«То, что Джастин Трюдо отказывается занять лидерскую позицию и предложить Украине настоящую помощь, является позорным. Украина является примером того, что можно достичь неповиновением и несокрушимой верой в лучшее будущее для своего народа. В течение долгой истории жестоких иностранных притеснений, войн и принудительных голодоморов, украинцы никогда не теряли видение соборного и мирного будущего своей страны», – говорится в статье.

Он отметил, что Консервативная партия всегда будет поддерживать Украину.

«Консервативная партия Канады и ее лидер Эндрю Шир всегда будет поддерживать право украинцев определять их собственное будущее в независимом государстве, свободном от иностранной агрессии. Мы никогда не признаем незаконную аннексию Крыма и всегда стоять плечом к плечу с гордой, единной и свободной Украины», — подчеркнул Безан.

Депутат добавил, что Украине «нужна поддержка таких демократических союзников как Канада, если мы действительно хотим отразить российскую агрессию и освободить Крым и Донбасс от оккупантов».