10.02.2019, Киев, Владимир Гладков

На Украине наблюдается острая проблема в атомной энергетике, местное производство во всех отраслях промышленности за четыре года пришло в упадок.

Об этом в студии канала «112» заявил кандидат в президенты Украины, мэр Львова Андрей Садовой, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я хочу сказать, что на атомной электростанции серия блоков аварийно остановлено. 1 декабря 2014 года произошла авария на третьем блоке, и он был остановлен, 2 мая 2016 года авария на четвертом энергоблоке, и 11 ноября 2018 года был остановлен шестой блок. Как долго это будет продолжаться, ведь работает только второй и пятый энергоблок?», – задал вопрос зритель.

«Атомная электроэнергетика вырабатывает электричество по низшей цене, но есть проблема, при которой имея украинский уран, мы, согласно Будапештскому меморандуму, не имеем права вырабатывать ТВЭЛы. В связи с этим мы этот уран везем в Россию и оттуда привозим ТВЭЛы. Но это очень большая проблема, потому что сейчас главный вопрос – рабочие места. Нужно давать возможность развивать местное производство, а не отвозить на переработку в другие страны», – заявил Садовой.

«У меня сразу портится настроение, когда говорят о том, что Украина продаёт много пшеницы. Мы должны славиться тем, что самолеты производим, ведь за 4 года не было выпущено ни одного самолета. Мы большая промышленная страна, но уже нет производства ракет и морских кораблей. Для этого требуется стратегия. Ведь в случае с тем же зерном, турки у нас его покупают, перемалывают, а потом привозят сюда, и мы эту муку покупаем», – добавил кандидат.