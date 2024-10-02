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Многие члены Республиканской партии США не верят в победу Украины. Об этом бывший госсекретарь США Майк Помпео заявил в разговоре в российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым и Алексеем Столяровым (Вованом и Лексусом), позвонившим ему от имени бывшего президента Украины Петра Порошенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Среди причин, по которым некоторые представители Республиканской партии выступали против этой помощи, то, что нет видимого выигрышного выхода из этого конфликта. США не готовы позволить вам делать то, что необходимо для фактического достижения победы путем переговоров или иным образом. Чтобы добиться той ситуации, в которой вы сможете придти к победе», – сказал Помпео.

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Он признал, что так думают не только республиканцы, но и значительная часть американцев.

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«Кстати, их много, не только республиканцы. В Америке многие, вероятно, большая часть американского населения сказали бы, что это нереальная цель, что это нереализуемо. Я просто описываю существующее мнение, которое говорит о том, что мы бы хотели видеть перспективы выигрыша, но добиться этого просто физически невозможно», – сказал Помпео.

Он винит в таких настроениях киевский режим.

«Капризное украинское руководство облегчает жизнь тем, кто выступает против поддержки Украины со стороны США. Это дает им повод еще раз сказать: оно сломано, оно коррумпированно. Зачем нам тратить там деньги американских налогоплательщиков», – сказал Попео.