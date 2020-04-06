Карантин ведет к сепаратизму – российский политолог

06.04.2020, Москва, Максим Карпенко

Введение жестких мер борьбы с коронавирусом в регионах, вплоть до закрытия границ субъектов – это меры, которые стимулируют рост сепаратизма.

Об этом в эфире «Радио Вести» заявил политолог Сергей Михеев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам эксперта, местные власти не должны устанавливать блок-посты на границах субъектов.

«Здесь такая ситуация, что могут усилиться в этом положении сепаратистские тенденции. Вот мне лично совершенно не нравятся попытки губернаторов вводить какие-то блокады собственных границ, пытаться их перекрывать. Слушайте, мы все тут обсуждали, что в Евросоюзе хваленом государства отказались помогать друг другу и перекрывали границы, и вот, ай-я-яй, как это нехорошо. Это нехорошо для Евросоюза, но еще это вреднее для государства внутри самого государства…

Попытки закрывать границы к чему идут – это ведет к сепаратизму, вот и все. И больше ни к чему. Я бы обратил внимание на это не только с положительной стороны, но и с отрицательной», – заявил Михеев.

Напомним, ранее власти ряда субъектов РФ приняли решение ограничить передвижение граждан из одного региона в другой. В частности, на Крымском мосту и въездах в Севастополь были установлены блок-посты.