Карасев: Остановка военной помощи Украине – шаг к заморозке

Запад вряд ли предоставит Украине какой-то принципиально новый пакет военной помощи, а Россия уже адаптировалась ко всем поставленным Киеву вооружениям.

Об этом в эфире канала «Politeka» заявил украинский политолог Вадим Карасёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Пока я не вижу стремления и возможностей для предоставления нового супер-пупер, как говорит Трамп, пакета военной помощи. Немцы дают. Но это так, пипетка, таблетка, чайная ложка. Британцы что-то тоже замолчали. Россия адаптируется к этим всем Storm Shadow, SCALP, ATACMS, «Абрамсам», «Леопардам» и прочей флоре и фауне военной.

В бюджете американском-то нет Украины. Да, он будет до января, а там новый раунд, и мы не знаем, чем всё это закончится. Понимаю, что мы бы хотели – может быть, мы покажем результат за этот месяц, и нам дадут. Но я очень сомневаюсь, что дадут. Более того, Байден подпишет этот временный бюджет, который приняла Палата представителей – я думаю, даже выгодно Байдену. Сказать – не мы, они приняли, мы ничего не можем сделать, шатдаун у нас. Это тоже выгодно, это тоже игра.

Эти же игры очевидны – Салливан вышел, сказал, как он не спит, потому что переживает за Украину, за солдат в окопах и так далее, показал крокодиловы слёзы, а на самом деле думает, ну всё, есть объективная причина, чтобы соглашаться на «корейскую ничью», – заявил Карасёв.