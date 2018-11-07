Карасева пристыдили в эфире российского ТВ

07.11.2018, Москва, Владимир Гладков

Экс-депутат Верховной Рады Василий Волга, подвергшийся накануне обыску СБУ в своей киевской квартире, призвал регулярно выступающего в России политолога Вадима Карасева перестать врать о свободе слова на Украине, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Об этом Волга сказал в эфире телеканала «Россия 1».

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«Те, кто приезжают из Украины, Вадим Карасев, прекрати врать. Мы же с тобой не один день об этом говорили, ты же понимаешь, что происходит. Ты понимаешь и видишь системное разрушение государства – раз, фашизацию государства – два, извращение мозгов людей и запугивание – три. Элементом этого запугивания является то, что сейчас будет происходить», – сказал Волга.