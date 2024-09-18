Картаполов: Российская армия – не банда!

Елена Острякова.  
18.09.2024 20:58
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Дзен, Мобилизация, Общество, Политика, Россия, Украина


Госдума РФ приняла сегодня в первом чтении законопроекты, которые разрешают заключать контракт о прохождении военной службы обвиняемым на этапе судопроизводства.

Согласно законопроектам, уголовные дела подсудимых могут быть прекращены в случае получения ими госнаграды или увольнения с военной службы по возрасту, состоянию здоровья, в связи с окончанием периода мобилизации, отменой военного положения, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Госдума РФ приняла сегодня в первом чтении законопроекты, которые разрешают заключать контракт о прохождении...

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Депутат-коммунист Ренат Сулейманов высказал опасение, что такие законы превратят российскую армию «в банду Махно». Главу комитета по обороне Андрея Картаполова возмутило такое предположение.

«Наша армия никогда не была бандой Махно и не станет! Да, мы даем возможность заключить контракт тем, кто совершил ошибку, тем, кто оступился, но они такие же граждане нашей страны – и имеют право ее защищать. У нас есть перечень преступлений, по которым нельзя привлечь обвиняемых на фронт. Мало того, он сам должен захотеть. Это не обязательно. Тогда вступает в действие механизм отбора. У нас есть масса случаев, когда из большого числа желающих берут единицы.

У меня сотни обращений из мест лишения свободы: почему меня не взяли. А потому и не взяли, что армия российская – не банда, а славные вооруженные силы, которые добьются долгожданной победы», – сказал Картаполов.

Тем не менее, против одного закона проголосовали трое депутатов, против другого – четверо.

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