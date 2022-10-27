Каспаров на канале Порошенко пугает наступлением на Киев и генералом Суровикиным

Новости Украины

Безусловно, ВСУ готовы к обороне Киева не так, как это было в начале СВО, однако и российские генералы могут при наступлении это всё учесть, тем более, ресурсов у России – достаточно.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил эмигрировавший из РФ либерал и экстремист Гарри Каспаров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Наступление на Киев, понятно, что ландшафт местности не способствует этому, это не равнина, это леса, болота. Тем не менее, от белорусской границы до Киева не так далеко. Ясно, что Путину требуется хоть какой-то военный успех. Я не знаю всех раскладов. Я уверен, что украинские военные об этом думают. Безусловно, Украина готова, это не 24-е февраля. Выстроены все необходимые оборонительные рубежи», – сказал он.

«Тем не менее, я считаю, врага нельзя недооценивать. Да, Суровикин – жестокий, безжалостный, «мясник Алеппо». Тем не менее, он военный генерал. И не исключено, что-то в этом деле соображает. Давайте исходить из худшего, что он понимает, что он делает. Там есть какие-то генералы, которые чему-то учились. И пока у них есть большой резерв людской», – предупредил Каспаров.