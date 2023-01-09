Каспаров: Пентагон скоро даст Украине ракеты для ударов вглубь России

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Запад поставляет Украине не только то оружие, о котором официально заявляет.

Об этом в интервью украинскому «24 телеканалу» заявил беглый российский оппозиционер и бывший шахматист Гарри Каспаров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Надо понимать, что номенклатура оружия, предоставленного Украине, немножечко шире, чем об этом сообщается официально. Всегда есть какие-то ресурсы со складов Пентагона, которые добавляются. Но это не касается принципиальных решений, это решения политические», – сказал Каспаров.

Он считает, что такое политическое решение о поставках тяжелых танков будет принято на очередной конференции в Рамштайне 20 января. Об этом свидетельствуют уже принятые решения Германии и Франции.

«На мой взгляд, это вопрос времени – предоставление тяжелых танков. Потому что уже перейдена граница. «Брэдли» и «Абрамсы» это же танки. «Мардеры» и «Леопарды» тоже. Это уже та граница, которую легче перейти. Другое дело, что политикам, которые не готовы принять историческое решение, требуется время. Я не знаю, будет ли это 20 января или 20 февраля, но совершенно очевидно, что уже никаких психологических препятствий для принятия решения о предоставлении Украине тяжелых танков уже не осталось. Это вопрос времени и политических раскладов. В Америке будет идти внутренняя борьба между условными ястребами и партией осторожных. Но поезд движется в одну сторону», – сказал Каспаров.

Он также предсказал «приятный сюрприз» для Украины, связанный с поставками ракет, способных бить глубоко по территории России.

«Я не могу делать предсказаний по поводу 20 января, но не исключено, что там будет приятный сюрприз. Я не знаю, будет ли это связано только с танками. На самом деле есть еще и «Атакманс», длинные ракеты. Это тоже важно, потому что они достают все уже, Севастополь. Все российские базы, включая те, которые находятся за государственной границей Украины на 1991 год. Запад перестал уже реагировать на атаки Украины на военные базы, находящиеся на территории России. Атака на Энгельс – то, что происходит в Курской, Белгородской, Брянской областях, даже в Ростове была очередная «бавовна», – это все Запад постепенно принимает, как неизбежное следствие российской агрессивной войны. Поэтому длинные ракеты обязательно появятся в ассортименте. Большие дроны, которые могли бы закрыть небо и сделать ситуацию абсолютно невозможной для российских войн, потому что это сверхмощное оружие. Но не все сразу», – сказал Каспаров.