Каспаров: Украина не оправдала ожиданий

Анатолий Лапин.  
04.12.2023 14:55
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Санкции, Украина


Украинское контрнаступление заверишилось провалом, а Россия вполне себе приспособилась к санкциям.

Об этом в интервью Алесе Бацман, жене скандально известного пиаром шарлатанов и антироссийской пропагандой Дмитрия Гордона, заявил беглый российский либерал, бывший шахматист Гарри Каспаров, анализируя недавнюю статью британского издания «The Economist», посвященную Украине, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинское контрнаступление заверишилось провалом, а Россия вполне себе приспособилась к санкциям. Об этом в...

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«Учитывая те ожидания, которые у всех были перед началом украинского контрнаступления, то понятно, что на сегодняшний день наши надежды не оправдались. Путинская армия в принципе удержала основные рубежи и также, что очень важно, и «The Economist» уделяет этому внимание, путинская экономика не то, что не рухнула, она уже приспособилась к санкциям и на сегодняшний день выпуск военной продукции в России налажен», – сказал либерал.

«Российская экономика милитаризуется, поэтому, если сравнивать объективную ситуацию, то, скажем, тренд, который начал складываться летом 22-го года, который привел к победам украинской армии в августе-сентябре 22-го года, и потом заставил российскую армию перейти к обороне, ожидание успешного наступления, уже строились планы относительно выхода к Азовскому морю, отрезания Крыма и так далее.

Совершенно очевидно, что все это вкупе, с учетом, что санкции не дают даже близко желаемого эффекта, предоставляет нам картину, которую «The Economist» очень объективно оценивает», – заявил Каспаров.

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